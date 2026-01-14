Стали известны диагнозы младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка

У всех младенцев, которые скончались в Новокузнецкой ГКБ № 1, были разные диагнозы, сообщает Telegram-канал Mash.

Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

Как оказалось, главные причины связаны с тем, что дети родились недоношенными и имели серьёзные проблемы со здоровьем, которые развивались внутриутробно. Основные диагнозы среди погибших малышей включают врождённую пневмонию, генерализованные инфекции, респираторный дистресс-синдром, полиорганную недостаточность и тяжёлую родовую асфиксию.

Кроме того, отмечались осложнения со стороны лёгких, сердца и почек. Самый маленький ребенок родился на критическом пятом месяце беременности.

В родильном доме Новокузнецка была нарушена организация процесса оказания помощи пациентам при родах, сказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, подчеркнув, что на весь город функционировал единственный роддом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМедицинаРоддом

Горячие новости

Все новости

партнеры