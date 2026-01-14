Стали известны диагнозы младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка

Как оказалось, главные причины связаны с тем, что дети родились недоношенными и имели серьёзные проблемы со здоровьем, которые развивались внутриутробно. Основные диагнозы среди погибших малышей включают врождённую пневмонию, генерализованные инфекции, респираторный дистресс-синдром, полиорганную недостаточность и тяжёлую родовую асфиксию.

Кроме того, отмечались осложнения со стороны лёгких, сердца и почек. Самый маленький ребенок родился на критическом пятом месяце беременности.

В родильном доме Новокузнецка была нарушена организация процесса оказания помощи пациентам при родах, сказал НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, подчеркнув, что на весь город функционировал единственный роддом.

