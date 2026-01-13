Также Ерофеева назвала мероприятия, которые обязательно должны проводиться в роддоме и которые необходимо провести сейчас, после гибели детей. При этом она указала, что не всегда виноват персонал.

«Необходимы карантинные мероприятия. Необходимо следить за тем, чтобы весь персонал родительного дома был обязательно привит после сезонных инфекций. Надо делать смывы с рук персонала, особенного того, который непосредственно работает с новорожденными: акушерки, медсестры, реанимация, анестезиологи. Смывы с оборудования надо посмотреть. Не думаю, что здесь связано с халатностью, хотя Санэпидстанция может выявить какие-то нарушения. У работающих учреждений не бывает все идеально. Мне думается, что надо посмотреть на мамочек младенцев, которые погибли, – не было ли внутриутробной инфекции. Это тоже немаловажно, и зачастую в женской консультации мы не всегда можем это проследить. Поэтому это не всегда может быть связано с самим персоналом», - отметила акушер.

В свою очередь гинеколог-репродуктолог Мария Милютина предположила, что такую смертность у детей в роддоме могло вызвать только что-то экстраординарное.

«Это что-то экстраординарное должно было быть, грипп. Сложно даже себе представить такое. Ответственность будет на главврачах, педиатрах», - заявила она НСН.

По данным Telegram-канала SHOT, роженицы роддома также жаловались на грубое обращение персонала, халатность, а также сообщили, что в медицинском учреждении был дефицит сотрудников. Также молодые мамы поделились фотографиями царапин и порезов, которые их младенцы получили якобы во время родов из-за неаккуратного обращения врачей.

