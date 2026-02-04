Катя Лель заявила, что на фото под Петербургом запечатлено НЛО

Певица Катя Лель заявила, что на фотографиях, сделанных под Санкт-Петербургом и опубликованных телеведущей Лерой Кудрявцевой, запечатлен неопознанный летающий объект. Об этом артистка рассказала в беседе с «Газетой.Ru», назвав увиденное «очевидным».

По словам Лель, она внимательно изучила снимки и пришла к выводу, что на них изображен не блик и не отражение фонаря, а представители внеземной цивилизации.