Катя Лель заявила, что на фото под Петербургом запечатлено НЛО
Певица Катя Лель заявила, что на фотографиях, сделанных под Санкт-Петербургом и опубликованных телеведущей Лерой Кудрявцевой, запечатлен неопознанный летающий объект. Об этом артистка рассказала в беседе с «Газетой.Ru», назвав увиденное «очевидным».
По словам Лель, она внимательно изучила снимки и пришла к выводу, что на них изображен не блик и не отражение фонаря, а представители внеземной цивилизации.
Певица также отметила, что Кудрявцева, по ее мнению, сама понимает, что на фото зафиксировано НЛО, однако не решается прямо об этом заявить.
Фотографии с необычным объектом Кудрявцева ранее опубликовала в личном блоге. Она пояснила, что снимки сделала ее знакомая и заверила, что изображения не подвергались обработке. Телеведущая предложила подписчикам самим высказать версии о происхождении загадочного объекта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Катя Лель заявила, что на фото под Петербургом запечатлено НЛО
- Лидер группы «СерьГа» назвал веру основой силы духа и мужественности
- Roblox и Новый год: Какие сюрпризы готовит новая GTA VI
- Латвия и Эстония поддержали идею спецпосланника ЕС для контактов с Россией
- МИД РФ заявил об отсутствии реакции США на инициативу по ДСНВ
- Перестраховываются? В Госдуме назвали условия открытия пляжей в Анапе
- Путин поручил подготовить курс «Русский язык как государственный» для вузов
- Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению
- «Не на передовой, а в тылу»: Непомнящий объяснил возвращение в футбол в 82 года
- Губернатор Гладков рассказал, как застрял в лифте из-за отключения электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru