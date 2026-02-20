Дмитриев заявил, что инопланетяне убедились в ненадежности Обамы
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что бывший президент США Барак Обама не способен хранить секретную информацию.
По его словам, «инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты». Так российский политик прокомментировал шутку американского лидера Дональда Трампа о том, что Обама выдал секретную информацию инопланетян.
До этого экс-президент заявил о существовании внеземных цивилизаций. При этом Обама указал, что лично с доказательствами их присутствия он не сталкивался.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что люди могут найти остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
