Дмитриев заявил, что инопланетяне убедились в ненадежности Обамы

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил в соцсети Х, что бывший президент США Барак Обама не способен хранить секретную информацию.

По его словам, «инопланетяне теперь убеждены, что Обама слишком много говорит и сливает их секреты». Так российский политик прокомментировал шутку американского лидера Дональда Трампа о том, что Обама выдал секретную информацию инопланетян.

До этого экс-президент заявил о существовании внеземных цивилизаций. При этом Обама указал, что лично с доказательствами их присутствия он не сталкивался.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что люди могут найти остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

