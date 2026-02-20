Трамп поручит правительству опубликовать документы об инопланетянах

Документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах начнут публиковать в США. Об этом написал президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик отметил огромный интерес к этой теме.

«Я поручу военному министру [США Питу Хегсету], а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов», - написал американский лидер.

Поручение Трампа также касается любой другой информации, которая относится к этой «очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме».

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют, но он их не видел, пишет 360.ru.

