Трамп поручит правительству опубликовать документы об инопланетянах
Документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах начнут публиковать в США. Об этом написал президент страны Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Политик отметил огромный интерес к этой теме.
«Я поручу военному министру [США Питу Хегсету], а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов», - написал американский лидер.
Поручение Трампа также касается любой другой информации, которая относится к этой «очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме».
Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют, но он их не видел, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Мелони: До решения территориального вопроса по Украине далеко
- Взлеты и падения: Россия добыла первое «серебро» Олимпиады и лишилась медалей в фигурном катании
- В Иране разбился военный самолет
- Овечкин заявил, что пока не принял решение о новом контракте с «Вашингтоном»
- Над Россией сбили 149 украинских беспилотников
- Трамп поручит правительству опубликовать документы об инопланетянах
- СМИ: Зеленский испугался Мединского на переговорах в Женеве
- СМИ: В России из-за переизбытка производители выливают молоко
- Поступления в бюджет от налога с процентов по депозитам выросли втрое
- Петросян заявила о желании выступить на следующей Олимпиаде