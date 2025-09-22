«Над нами купол»: Юрий Лоза заявил, что инопланетян быть не может

Он указал на то, что Земля, согласно утверждениям учёных, «движется вокруг Солнца, Солнечная система движется относительно центра галактики, которая тоже куда-то летит».

По мнению музыканта, если бы это соответствовало действительности, то «пространственная решётка должна меняться постоянно». Вместо этого люди сотни лет видят «одну и ту же карту звездного неба».

«Это возможно лишь в одном случае – Земля никуда не летит, а над нами проплывает купол, на котором закреплены все видимые объекты. Но это значит, что никаких инопланетян быть не может», — заключил Лоза.

Ранее в Пентагоне заявили, что не нашли никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

