«Над нами купол»: Юрий Лоза заявил, что инопланетян быть не может
Инопланетян быть не может, потому что «Земля некуда не летит». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил певец Юрий Лоза.
Он указал на то, что Земля, согласно утверждениям учёных, «движется вокруг Солнца, Солнечная система движется относительно центра галактики, которая тоже куда-то летит».
По мнению музыканта, если бы это соответствовало действительности, то «пространственная решётка должна меняться постоянно». Вместо этого люди сотни лет видят «одну и ту же карту звездного неба».
«Это возможно лишь в одном случае – Земля никуда не летит, а над нами проплывает купол, на котором закреплены все видимые объекты. Но это значит, что никаких инопланетян быть не может», — заключил Лоза.
Ранее в Пентагоне заявили, что не нашли никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
