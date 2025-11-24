Десант на Юпитер? Чего ждать землянам от межзвездного «гостя» 3I/ATLAS
Оснований считать 3I/ATLAS искусственным объектом нет, сказал в эфире НСН Анатолий Черепащук, объяснив, почему он неподвластен притяжению Солнца и Земли.
Загадочный внеземной объект 3I/ATLAS является очень быстрой кометой, а не инопланетным кораблем, заявил в интервью НСН академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) Анатолий Черепащук.
Ученый Гарвардского университета Ави Леб ранее высказал мнение, что недавнее негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS могло быть связано с тем, что это «материнский корабль», предназначенный для десантирования на Юпитер неких технологических устройств. Это уже не первая аномалия, связанная с данным объектом. Известно, что он из другой звездной системы и на три миллиарда лет старше Солнца. Черепащук отметил, что два предыдущих открытых межзвездных объекта не были связаны с инопланетянами.
«Журналисты любят сенсации, однако нет никаких оснований считать, что это что-то искусственное. Серьезные люди считают, что это комета. Это уже третий межзвездный объект. Два объекта такого типа были открыты раньше, в том числе нашим сотрудником ГАИШ Борисовым. Это нормальный, естественный объект, при этом, безусловно, он внеземной. Однако первые два отнюдь не были космическими кораблями. Это уже доказано. Он себя ведет несколько необычно именно потому, что это комета. Ядро кометы - это рыхлое ледяное образование, которое при приближении к Солнцу плавится, выделяет газы и так далее. Образуются реактивные струи и выбросы, так называемые "джеты", которые качают траекторию движения основного тела, у которого диаметр всего 30 километров. Комета рыскает таким образом», - пояснил ученый.
При этом Черепащук отметил огромную скорость этого объекта.
«Особенность этой кометы в том, что ее скорость намного больше, чем скорость "выбегания" из нашей Солнечной системы. Для нее притяжение Солнца и планет несущественно, она может пройти дальше, к другим звездам. Это означает, что она и пришла к нам от других звезд. Скорость остальных комет порядка 20-50 километров в секунду, их гравитационное поле Солнечная система удерживает. Они двигаются внутри Солнечной системы по сильно эллиптическим, но замкнутым траекториям. А эта комета имеет скорость больше 100 километров в секунду. При такой скорости ее удержать притяжением Солнца невозможно. Комета с такой большой скоростью просто не может быть долго в нашей Солнечной системе, Она улетит», - пообещал ученый.
Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. 29 октября он прошел минимальном расстоянии от Солнца, но не распался, сохранив уелостность. Также сообщалось, что он пережил аномальную эволюцию, поменяв цвет. Ученые допускают, что это может быть искусственный объект с мощным источником энергии. Как ожидается, максимальное сближение «гостя» с Землей произойдет 19 декабря, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
