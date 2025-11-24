Загадочный внеземной объект 3I/ATLAS является очень быстрой кометой, а не инопланетным кораблем, заявил в интервью НСН академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) Анатолий Черепащук.

Ученый Гарвардского университета Ави Леб ранее высказал мнение, что недавнее негравитационное ускорение межзвездного объекта 3I/ATLAS могло быть связано с тем, что это «материнский корабль», предназначенный для десантирования на Юпитер неких технологических устройств. Это уже не первая аномалия, связанная с данным объектом. Известно, что он из другой звездной системы и на три миллиарда лет старше Солнца. Черепащук отметил, что два предыдущих открытых межзвездных объекта не были связаны с инопланетянами.