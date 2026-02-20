Путин назначил замглавы МИД Вершинина послом России в Турции

Новым послом России в Турции стал замглавы МИД Сергей Вершинин. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.

Глава государства отдельным документом освободил Вершинина от должности замминистра, пишет RT. Решение связано с переходом дипломата на другую работу.

«Назначить Вершинина Сергея Васильевича Чрезвычайным и полномочным послом... в Турецкой Республике», - говорится в другом указе.

Ранее должность посла в Турции занимал Алексей Ерхов, в сентябре 2025 года он покинул свой пост. Тогда же был назначен временный поверенный в делах РФ в республике Алексей Иванов.

