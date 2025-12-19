Путин «по секрету» рассказал про приближающуюся комету

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили об инопланетянах на межзвездном объекте 3I/ATLAS, который приближается к Земле.

Новость дополняется.

«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами: это наше секретное оружие, но мы будем применять его в самом крайнем случае», — пошутил президент.

По его словам, это комета из другой галактики. Российские ученые о ней знают, добавил президент.

«Пошлем его к Юпитеру и в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — подчеркнул российский лидер.


