Путин «по секрету» рассказал про приближающуюся комету
19 декабря 202513:47
Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили об инопланетянах на межзвездном объекте 3I/ATLAS, который приближается к Земле.
Новость дополняется.
«Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами: это наше секретное оружие, но мы будем применять его в самом крайнем случае», — пошутил президент.
По его словам, это комета из другой галактики. Российские ученые о ней знают, добавил президент.
«Пошлем его к Юпитеру и в начале следующего года комета покинет Солнечную систему», — подчеркнул российский лидер.
