Ученые заявили об обнаружении потенциально пригодной для жизни планеты

Участвовавшая в работе астроном Челси Хуан рассказала, что речь идёт о планете HD 137010 b. Она всего на 6% крупнее Земли и находится на расстоянии около 146 световых лет.

Также отмечается, что звезда, вокруг которой HD 137010 b делает полный оборот за 355 дней, холоднее и тусклее Солнца. Из-за этого температура на поверхности планеты может опускаться ниже минус 70 градусов по Цельсию.

Исследователи добавили, что в будущем HD 137010 b может стать приоритетным объектом для телескопов нового поколения.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что целью его компании SpaceX является встреча с инопланетянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

