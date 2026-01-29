Ученые заявили об обнаружении потенциально пригодной для жизни планеты

Учёные из Австралии, США, Великобритании и Дании заявили об обнаружении планеты, потенциально пригодной для жизни. Как сообщает RT, результаты исследования опубликовал журнале The Astrophysical Journal Letters.

Участвовавшая в работе астроном Челси Хуан рассказала, что речь идёт о планете HD 137010 b. Она всего на 6% крупнее Земли и находится на расстоянии около 146 световых лет.

Также отмечается, что звезда, вокруг которой HD 137010 b делает полный оборот за 355 дней, холоднее и тусклее Солнца. Из-за этого температура на поверхности планеты может опускаться ниже минус 70 градусов по Цельсию.

Исследователи добавили, что в будущем HD 137010 b может стать приоритетным объектом для телескопов нового поколения.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что целью его компании SpaceX является встреча с инопланетянами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: webbtelescope.org
