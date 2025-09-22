В РПЦ назвали веру в инопланетян «формой мракобесия»

Вера — это религиозная категория. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Так он прокомментировал опрос ВЦИОМ, согласно которому четверо из пяти россиян верят в существование внеземных цивилизаций.

При этом Кипшидзе отметил, что если вопрос существования инопланетных цивилизаций является научной проблемой, то проведение подобных исследование бессмысленно.

«Если же задача была в том, чтобы понять, какие формы мракобесия существуют... то да, опрос показал, что помимо тех, кто верит в домовых, ведьм и леших, есть те, кто верит в зеленых человечков», — указал он.

Ранее директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что пока учёные не смогли опровергнуть существование других разумных существ во Вселенной, «поэтому люди надеются», сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
