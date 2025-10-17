Роботы или инопланетяне: В России поспорили, кто заменит мигрантов
Искусственный интеллект сократит потребность России в мигрантах, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев, но с ним не согласился Вадим Коженов.
В России идет автоматизация производства, поэтому рабочих рук, в том числе иностранных, будет требоваться все меньше, рассказал в пресс-центре НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Гусев подчеркнул, что эта тенденция может пойти и на спад.
«На промышленных предприятиях идет полным ходом автоматизация. В Москве уже есть беспилотные трамваи, появятся и автобусы, и такси. Там, где раньше работали 1000 человек, сейчас трудятся 10. Роботы не заменят на 100% рабочие руки, но точно помогут отказаться от значительной части мигрантов. В России делается все, чтобы росла производительность и автоматизация. Раньше на металлургических заводах было по семь тысяч человек, а сейчас такой же объем выполнят 700», — подчеркнул он.
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН выразил другую точку зрения.
«Давайте сразу напишем инопланетянам, чтобы они создали нам вечный двигатель. Искусственный интеллект может помочь в сфере образования, но на заводе работать он не может. Рабочие руки никто не заменит. В ближайшие 10 лет не появятся никакие беспилотные автомобили: будут везде водители крутить руль. Роботы не заменят доставку. Они могут застрять в снегу, их еще будут две недели выковыривать. Некоторые профессии никак не заменить», — указал он.
Ранее Коженов осудил депутатов Госдумы за недопуск детей мигрантов в школы в пресс-центре НСН.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru