В России идет автоматизация производства, поэтому рабочих рук, в том числе иностранных, будет требоваться все меньше, рассказал в пресс-центре НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.



Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Гусев подчеркнул, что эта тенденция может пойти и на спад.