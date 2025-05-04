«Удар по демократии»: Почти половина немцев выступила за запрет партии «Альтернатива для Германии»

НЕМЦЫ — ЗА ЗАПРЕТ АДГ?

Издание «Bild» опубликовало опрос института Insa, согласно результатам которого примерно две трети немцев считают политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской, а почти половина жителей страны выступает за ее запрет. Исследование проводилось 2-3 мая среди более чем тысячи человек.

По данным источника, 61% граждан считает объединение правоэкстремистской, 31% не согласен с такой формулировкой, а еще 8% опрошенных не смогли дать однозначный ответ. При этом для 79% респондентов решение ведомства по охране конституции о признании АдГ экстремистской организацией не повлияло на их мнение о партии.