«Удар по демократии»: Почти половина немцев выступила за запрет партии «Альтернатива для Германии»
2 мая немецкое правительство признало АдГ правоэкстремистской организацией на территории всей страны.
Исследование показало, что почти половина опрошенных жителей ФРГ выступает за запрет партии «Альтернатива для Германии» в стране. Накануне объединение было признано правоэкстремистским. При этом многие политики, в том числе американские и российские, называют такое решение немецких властей «крахом демократии».
НЕМЦЫ — ЗА ЗАПРЕТ АДГ?
Издание «Bild» опубликовало опрос института Insa, согласно результатам которого примерно две трети немцев считают политическую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской, а почти половина жителей страны выступает за ее запрет. Исследование проводилось 2-3 мая среди более чем тысячи человек.
По данным источника, 61% граждан считает объединение правоэкстремистской, 31% не согласен с такой формулировкой, а еще 8% опрошенных не смогли дать однозначный ответ. При этом для 79% респондентов решение ведомства по охране конституции о признании АдГ экстремистской организацией не повлияло на их мнение о партии.
Согласно опросу, 48% жителей Германии в той или иной степени поддерживают запрет АдГ, в то время как против него выступают 37% опрошенных. Еще 8% не смогли дать однозначный ответ, а 7% участь АдГ безразлична.
При этом в апреле институт опросов общественного мнения Forsa провел исследование, результаты которого показали, что «Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией. Объединение набрало 26% поддержки.
По данным исследования, ближайшие конкуренты — «Христианско-демократический союз» и «Социал-демократическая партия», набрали 25% и 15% голосов соответственно. Более того, еще 12% опрошенных допустили, что могут поддержать АдГ на следующих выборах.
«Альтернатива для Германии» — немецкая политическая партия ультраправой популистской идеологии, основанная в 2013 году. По итогам выборов 26 сентября 2021 года она занимает 83 места в бундестаге. Организацию иногда описывают как немецкую националистическую, правопопулистскую и евроскептическую.
Представители партии выступают за отмену антироссийских санкций и возвращение в страну российского газа. Также АдГ занимает антимигрантскую позицию и выступала за выход ФРГ из ЕС. На досрочных выборах в феврале 2025 года она набрала 20,8% голосов.
ПРИЗНАНИЕ АДГ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
2 мая 2025 года ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской на территории всей страны. Сообщается, что такое решение было принято на основе экспертного обзора, в рамках которого были рассмотрены заявления и позиции высокопоставленных представителей партии, а также «последние организационные события».
«Решающим является этническое понимание народа со стороны АдГ, которое обесценивает целые группы населения в Германии и нарушает их человеческое достоинство», - говорится в заявлении ведомства, в котором также отмечено, что это постановление пока не является окончательным.
Лидер «Социал-демократической партии» Германии Ларс Клингбайль заявил, что в условиях смены власти будущий кабинет министров должен в кратчайшие сроки оценить доводы спецслужбы и принять решение о возможности запуска процедуры запрета партии. Его слова приводит «Bild». Между тем, признание партии правоэкстремистской позволяет расширить арсенал средств слежки ведомства за АдГ и считается одним из промежуточных шагов к полному запрету партии.
Сопредседатели «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление объединения к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. При этом уходящий с поста канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.
ПОДДЕРЖКА АДГ
Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал решение немецких властей классифицировать «Альтернативу для Германии» как правоэкстремистскую партию. По его мнению, такие меры выходят за рамки демократических принципов и приближают страну к авторитаризму.
«По-настоящему экстремистской является не АдГ, занявшая второе место на недавних выборах, а проводимая истеблишментом губительная иммиграционная политика с открытыми границами (Германии – прим. НСН), против которой АдГ и выступает», — написал американский политик в своих соцсетях.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, считает, что бюрократы пытаются уничтожить объединение.
«АдГ — самая популярная партия в Германии и определенно наиболее представительная в Восточной Германии. А бюрократы сейчас пытаются ее уничтожить. Запад сообща снес Берлинскую стену. А сейчас ее снова выстроили — не Советский Союз или Россия, а истеблишмент Германии», - отметил он на своей странице в одной из социальных сетей.
3 мая адвокаты партии направили Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ юридическое предупреждение. Газета «Bild» опубликовала 48-страничный документ, в котором решение контрразведки и его публикация названы «несомненно незаконными». В материале также сказано, что, если требования не будут выполнены в срок, адвокаты посоветуют руководству партии подать иск в суд.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал решение немецких властей о признании АдГ правоэкстремистской организацией «крахом демократии», передает «Радиоточка НСН».
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