«Я думаю, что это просто угрозы перед предстоящими выборами. “Зеленая”, “желтая” и “красная” партии (соответственно, “зеленые”, либералы и социал-демократы) сделали настолько ужасную работу за несколько лет, что она потребует новых выборов. Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз также хотят направить ракеты в сторону России. Думаю, им просто не нравится, что “Альтернатива для Германии” хочет мира, пытается договориться и старается что-то изменить в Германии. Нашу работу пытаются дискредитировать», — сказал Зингер.

Впрочем, убежден собеседник НСН, запретить партию «Альтернатива для Германии» не получится, даже если канцлером ФРГ станет Фридрих Мерц.

«Хотеть они могут чего угодно, но мы делаем все строго по закону. Мы хотим, чтобы отменили санкции, мы хотим получать дешевый газ из России, мы хотим, чтобы наши индустрии росли и чтобы люди не теряли свои рабочие места. Если нас попытаются запретить, суд будет принимать решение несколько лет, и оно будет в нашу пользу. Вообще о том, что “Альтернативу для Германии” надо запретить, я слышу постоянно. На самом деле надо запрещать партии, которые хотят войны в Европе, провоцируя Россию, однако сделать это невозможно, поскольку у нас в стране демократия», — подытожил он.

Ранее Зингер заявил, что немецкая общественность больше не доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

