«Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией
Политическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 26% поддержки, сообщил институт опросов общественного мнения Forsa. Этот результат сделал ее самой популярной силой в стране.
По данным исследования, ближайшие конкуренты- Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия, набрали 25% и 15% голосов соответственно. Более того, еще 12% опрошенных допустили, что могут поддержать АдГ на следующих выборах.
«Альтернатива для Германии» выступает за снятие санкций с России. Партия занимает антимигрантскую позицию и требует вернуть в страну российский газ. На досрочных выборах в феврале 2025 года она набрала 20,8% голосов.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил НСН, что украинских беженцев необходимо отправить домой как можно скорее.
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