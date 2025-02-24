«Политик без харизмы»: Трамп и кризис правительства привели Шольца к поражению

Отсутствие поддержки в Евросоюзе, а также энергетический кризис и давление Трампа сделали победу Шольца на выборах в Бундестаг невозможной, сказал НСН Александр Рар.

Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц был политиком без харизмы, которому не хватило опыта, знаний и исторической подкованности, чтобы справиться с внутренними кризисами Германии. Об этом в интервью НСН сообщил немецкий политолог Александр Рар.

Шольц признал поражение социал-демократов на выборах

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца проиграла выборы в Бундестаг, заняв третье место с 16,4% голосов, сообщила немецкая Федеральная избирательная комиссия после обработки бюллетеней во всех 299 округах. Второе место получила правая партии «Альтернатива для Германии» с 20,8% поддержки. Новым канцлером станет Фридрих Мерц – глава альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС, который набрал 28,6% голосов. Рар отметил, что кризис правительства лишил Шольца поддержки избирателей.

«Шольц управлял правительством из трех партий с разными точками зрения на политику. У Шольца не было доминирующего большинства в правительстве. Для немецкого избирателя превыше всего всегда стабильность, для него было катастрофой наблюдать, как правительство Германии рухнуло и стало недееспособным. Поэтому избиратели отдали предпочтение не Шольцу, а другим партиям. Шольц - это политик без харизмы. В сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель был более скрытным, где-то до него невозможно было достучаться. Однако важнее то, что Меркель жутко повезло с историческим отрезком. Во время ее правления Германия должна была пройти только через финансовый и миграционный кризисы. Меркель справилась, но последствия миграционного кризиса аукнулись немецкому обществу, исправлять их пришлось Шольцу», - заявил он.
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Как добавил Рар, Шольцу выпала учесть стать канцлером Германии в непростой период, при этом Евросоюз также не поддержал политика.

«Он бегал с одного кризиса на другой с недееспособным и расшатанным правительством. Когда Шольц пришел к власти, чувствовались последствия ковида. Затем спецоперация на Украине привела к энергетическому кризису, поскольку Германия потеряла доступ к российским энергопродуктам. В последние недели был новый жуткий кризис, связанный с давлением (президента США Дональда. - прим. НСН) Трампа. Он начал рассматривать Германию не как союзника, а как противника и врага. Этого ни Германия, ни Шольц не ожидали. Европа вокруг него также не сплотилась. Не думаю, что он с учетом своего опыта, знаний и исторической подкованности знал, как бороться с этим», - пояснил он.

Ранее Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» также допустил, что до 40% немцев готовы полностью поддержать милитаризацию и возможную войну с Россией, проголосовав за главу партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца на предстоящих выборах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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