«Политик без харизмы»: Трамп и кризис правительства привели Шольца к поражению

Как добавил Рар, Шольцу выпала учесть стать канцлером Германии в непростой период, при этом Евросоюз также не поддержал политика.

«Он бегал с одного кризиса на другой с недееспособным и расшатанным правительством. Когда Шольц пришел к власти, чувствовались последствия ковида. Затем спецоперация на Украине привела к энергетическому кризису, поскольку Германия потеряла доступ к российским энергопродуктам. В последние недели был новый жуткий кризис, связанный с давлением (президента США Дональда. - прим. НСН) Трампа. Он начал рассматривать Германию не как союзника, а как противника и врага. Этого ни Германия, ни Шольц не ожидали. Европа вокруг него также не сплотилась. Не думаю, что он с учетом своего опыта, знаний и исторической подкованности знал, как бороться с этим», - пояснил он.

Ранее Рар в беседе с «Радиоточкой НСН» также допустил, что до 40% немцев готовы полностью поддержать милитаризацию и возможную войну с Россией, проголосовав за главу партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца на предстоящих выборах.

