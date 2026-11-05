В Госдуме объяснили, как многодетным снизить налог на квартиру

Для владельцев квартир налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость пяти квадратных метров за каждого ребенка, для собственников домов — семи метров. При троих вычет составит 15 и 21 «квадрат» соответственно.



Эти метры суммируются с общими федеральными вычетами: 20 — для квартиры и 50 — для дома. Например, при наличии первой площадью 80 квадратных метров и троих малышах налог рассчитают исходя из 45.



Для земельных участков налоговая база уменьшается на стоимость шести соток. Если участок на десять, налог начислят только за четыре, а до шести — вовсе обнулится.



Говырин добавил, что сведения о многодетной семье могут поступить для расчета автоматически. Для подтверждения очного обучения совершеннолетнего ребенка понадобится справка из учебного заведения.



Вычеты за 2026 год отразят в соответствующем уведомлении, которое придет в 2027-м.



Ранее в Госдуме раскрыли налоговую хитрость для супругов при покупке жилья.

