Меланья Трамп попросила Дмитриева передать Путину личное послание
Первая леди США Меланья Трамп сказала, что написала президенту РФ Владимиру Путину личное послание. Она попросила спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главу РФПИ Кирилла Дмитриева передать письмо, пишет РИА Новости.
Об этом она заявила на мероприятии в Белом доме, куда пригласили и омбудсмена Яну Лантратову.
Обращаясь к Дмитриеву, Трамп попросила передать послание и выразила уверенность, что он обеспечит его безопасную доставку. По ее словам, гуманитарное перемирие в Алешках было бы невозможным без участия Путина.
На днях первая леди Соединенных Штатов назвала успешной миссию в городе Херсонской области.
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