Меланья Трамп попросила Дмитриева передать Путину личное послание

Первая леди США Меланья Трамп сказала, что написала президенту РФ Владимиру Путину личное послание. Она попросила спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, главу РФПИ Кирилла Дмитриева передать письмо, пишет РИА Новости.

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Об этом она заявила на мероприятии в Белом доме, куда пригласили и омбудсмена Яну Лантратову.

Обращаясь к Дмитриеву, Трамп попросила передать послание и выразила уверенность, что он обеспечит его безопасную доставку. По ее словам, гуманитарное перемирие в Алешках было бы невозможным без участия Путина.

На днях первая леди Соединенных Штатов назвала успешной миссию в городе Херсонской области.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ПутинЯна ЛантратоваКирилл ДмитриевХерсонМеланья Трамп

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