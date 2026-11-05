Меланья Трамп попросила Дмитриева передать Путину личное послание

Об этом она заявила на мероприятии в Белом доме, куда пригласили и омбудсмена Яну Лантратову.



Обращаясь к Дмитриеву, Трамп попросила передать послание и выразила уверенность, что он обеспечит его безопасную доставку. По ее словам, гуманитарное перемирие в Алешках было бы невозможным без участия Путина.



На днях первая леди Соединенных Штатов назвала успешной миссию в городе Херсонской области.

