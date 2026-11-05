СМИ: Марко Рубио может уйти с должности для участия в выборах-2028
Госсекретарь США Марко Рубио может покинуть должность, чтобы участвовать в президентской гонке 2028 года. Об этом пишет The Independent со ссылкой на свои источники.
По данным издания, Рубио готовится к борьбе за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028-го. Его главным соперником считается вице-президент Джей Ди Вэнс.
Причем после провальных промежуточных выборов госсекретарь Штатов постарается дистанцироваться от Дональда Трампа.
Один из вашингтонских инсайдеров заявил, что Рубио необходимо пойти на такой же шаг по вопросу войны с Ираном и возложить ответственность за нее на главу государства.
Соратник госсекретаря добавил, что для него логично уйти в отставку. По его словам, Марко Рубио сейчас главный претендент на выдвижение от республиканцев и опережает Вэнса, но оставаться в своей должности на период кампании нельзя, плюс связь с администрацией лишь повредит его перспективам.
Недавно стал известен возможный преемник нынешнего государственного секретаря Соединенных Штатов.
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