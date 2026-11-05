В Саратовской области у 19 отравившихся рыбой выявили описторхоз

В Пугачевском районе Саратовской области зарегистрировали групповую заболеваемость описторхозом. Там пострадали 19 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Они ели рыбу из магазинов сети «Пивзавод» в муниципальном центре. В вяленом язе нашли возбудителей заболевания. С реализации сняли 35 кг изделия, продажу другой продукции тоже приостановили.

Специалисты организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и начали лабораторный контроль.

Описторхоз — одно из самых распространённых паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Его вызывают плоские черви-трематоды. В РФ чаще всего встречается кошачья двуустка, основные очаги — в Западной Сибири. Также они есть на Урале, в Европейской части и Поволжье.

Заражение происходит при употреблении недостаточно обработанных карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя и других. Инвазия приводит к ангиохолиту, холециститу, панкреатиту, циррозу печени и анемии.

Недавно сообщали, что в Подмосковье третий за месяц пациент с оспой обезьян попал в больницу.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:РыбаСаратовская ОбластьРоспотребнадзорЗаболевание

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