В Саратовской области у 19 отравившихся рыбой выявили описторхоз
В Пугачевском районе Саратовской области зарегистрировали групповую заболеваемость описторхозом. Там пострадали 19 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Они ели рыбу из магазинов сети «Пивзавод» в муниципальном центре. В вяленом язе нашли возбудителей заболевания. С реализации сняли 35 кг изделия, продажу другой продукции тоже приостановили.
Специалисты организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и начали лабораторный контроль.
Описторхоз — одно из самых распространённых паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Его вызывают плоские черви-трематоды. В РФ чаще всего встречается кошачья двуустка, основные очаги — в Западной Сибири. Также они есть на Урале, в Европейской части и Поволжье.
Заражение происходит при употреблении недостаточно обработанных карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя и других. Инвазия приводит к ангиохолиту, холециститу, панкреатиту, циррозу печени и анемии.
Недавно сообщали, что в Подмосковье третий за месяц пациент с оспой обезьян попал в больницу.
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