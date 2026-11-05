В Саратовской области у 19 отравившихся рыбой выявили описторхоз

Они ели рыбу из магазинов сети «Пивзавод» в муниципальном центре. В вяленом язе нашли возбудителей заболевания. С реализации сняли 35 кг изделия, продажу другой продукции тоже приостановили.



Специалисты организовали санитарно-эпидемиологическое расследование и начали лабораторный контроль.



Описторхоз — одно из самых распространённых паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу. Его вызывают плоские черви-трематоды. В РФ чаще всего встречается кошачья двуустка, основные очаги — в Западной Сибири. Также они есть на Урале, в Европейской части и Поволжье.



Заражение происходит при употреблении недостаточно обработанных карповых: язя, ельца, плотвы, леща, линя и других. Инвазия приводит к ангиохолиту, холециститу, панкреатиту, циррозу печени и анемии.



Недавно сообщали, что в Подмосковье третий за месяц пациент с оспой обезьян попал в больницу.

