«Очень опасно!»: Новый канцлер ФРГ Мерц выступит против России и Трампа
Фридрих Мерц на посту канцлера Германии вряд ли сможет сплотить Евросоюз вокруг страны, сказал НСН Александр Рар.
Фридрих Мерц является трансатлантистом и консерватором, который всегда выступал против сближения Германии с Россией. Об этом в интервью НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца проиграла выборы в Бундестаг, заняв третье место с 16,4% голосов. Первое место с 28,6% голосов занял глава альянса Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС Фридрих Мерц, что сделало его новым канцлером Германии. Рар допустил, что политик воспринимает Россию только в качестве врага.
«По складу ума это трансатлантист старой школы, который рос в Западной Германии времен холодной войны. Тогда было четко понятно, что есть США – друзья, перед которыми нужно преклоняться. Также есть враг – СССР, что культивировалось в течение десятилетий. Эти картинки у него в голове, никаких других нет. У него нет опыта работы с Россией, ему на Россию наплевать. Мерц принадлежал к консервативному кругу Христианско-демократической партии, которая была против сближения в экономике с Россией. Теперь он хочет реализовать свои идеи и представления, что очень опасно», - сказал он.
Как отметил собеседник НСН, в вопросе Украины Мерц скорее пойдет против Трампа.
«Мерц постарается укрепить лидерство Германии в Евросоюзе, но, на мой взгляд, он живет в мире иллюзий. Не думаю, что Европа пойдет за Германией. Поляки, французы и англичане скорее будут затаскивать Германию в дальнейший конфликт с Россией, на что Мерц согласится. Он, как лидер, скорее пойдет против Трампа и не сядет за один стол переговоров с Россией, если будет ясно, что Украина проиграла. Со стороны Мерца, против Америки не выступаем, но выступаем против Трампа. США при этом должны убрать Трампа, тогда все будет хорошо: в таких наивных иллюзиях пребывает сегодня вся западная элита. Поэтому ожидать от Германии возвращения к состоянию нормальности, как это было до 2014 года, не стоит», - пояснил он.
Собеседник НСН также добавил, что при новом канцлере ФРГ в стране не будет мощной оппозиции.
«Мерц хочет доминировать, а доминировать над одной партией Социал-демократов проще, чем пытаться сражаться либо находить компромиссы еще с двумя партиями. Потому однозначно партия "Зеленых" окажется в оппозиции, что для них является поражением. При этом с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) пока никто не рискнет объединяться, поскольку на фракцию смотрят, как на фашистскую. Тем не менее, на территории бывшей ГДР она выиграла во всех округах с поддержкой выше 50%. Это показывает, что с партией все-таки придется считаться», - подытожил он.
Ранее Рар в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал Олафа Шольца политиком без харизмы, которому не хватило знаний, исторической подкованности, а также поддержки правительства и Евросоюза, чтобы бороться с внутренними кризисами Германии.
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