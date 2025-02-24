«Очень опасно!»: Новый канцлер ФРГ Мерц выступит против России и Трампа

Как отметил собеседник НСН, в вопросе Украины Мерц скорее пойдет против Трампа.

«Мерц постарается укрепить лидерство Германии в Евросоюзе, но, на мой взгляд, он живет в мире иллюзий. Не думаю, что Европа пойдет за Германией. Поляки, французы и англичане скорее будут затаскивать Германию в дальнейший конфликт с Россией, на что Мерц согласится. Он, как лидер, скорее пойдет против Трампа и не сядет за один стол переговоров с Россией, если будет ясно, что Украина проиграла. Со стороны Мерца, против Америки не выступаем, но выступаем против Трампа. США при этом должны убрать Трампа, тогда все будет хорошо: в таких наивных иллюзиях пребывает сегодня вся западная элита. Поэтому ожидать от Германии возвращения к состоянию нормальности, как это было до 2014 года, не стоит», - пояснил он.

Собеседник НСН также добавил, что при новом канцлере ФРГ в стране не будет мощной оппозиции.

«Мерц хочет доминировать, а доминировать над одной партией Социал-демократов проще, чем пытаться сражаться либо находить компромиссы еще с двумя партиями. Потому однозначно партия "Зеленых" окажется в оппозиции, что для них является поражением. При этом с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) пока никто не рискнет объединяться, поскольку на фракцию смотрят, как на фашистскую. Тем не менее, на территории бывшей ГДР она выиграла во всех округах с поддержкой выше 50%. Это показывает, что с партией все-таки придется считаться», - подытожил он.

Ранее Рар в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал Олафа Шольца политиком без харизмы, которому не хватило знаний, исторической подкованности, а также поддержки правительства и Евросоюза, чтобы бороться с внутренними кризисами Германии.

