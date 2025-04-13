«Коврик поистрепался»: В Австрии потребовали лишить беженцев из Украины льгот
Все больше стран недовольны присутствием и поведением украинских беженцев, однако на самой Украине уверяют, что это еще не конец — Запад ждут еще две волны вынужденных переселенцев.
Украинские беженцы сразу получают в Австрии все необходимые льготы, в отличие от остальных вынужденных переселенцев. Такая необоснованная привилегия становится поводом для манипуляций. Об этом сообщил австрийский таблоид Exxpress со ссылкой на министра по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудию Плакольм.
Так, все больше многодетных семей из не затронутого конфликтом Закарпатья регистрируются в Зальцбурге. Члены таких семей не говорят ни на русском, ни на украинском языках, но у них имеются новые паспорта граждан Украины. Они получают право на все австрийские социальные льготы, в частности, на социальное страхование, пособие по уходу за ребенком и семейное пособие. Более того, еще в марте 2025 года спецпредставитель Зальцбурга по вопросам убежища Антон Хольцер заявлял в интервью телеканалу Servus TV, что все социальные льготы сохранятся за украинскими беженцами, даже если они вернутся на родину, чего нельзя сказать о беженцах из других стран.
«Я считаю, что постановление о перемещенных лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — заявила Плакольм на конференции по вопросам семьи.
«НЕ РАБОТАЕШЬ — УЕЗЖАЙ!»
Недовольны поведением переселенцев с Украины и в соседней Германии. Так, в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер призвал до минимума сократить размер пособий для беженцев, чтобы заставить их искать работу.
«Некоторые беженцы вернутся домой, некоторые работают здесь уже несколько лет, платят налоги, создали семьи. У кого-то жены или мужья немцы, их, конечно, домой отправлять не нужно. Остальные должны вернуться домой, когда конфликт закончится. Мы с самого начала говорили, что они получают слишком много пособий, как будто они наши граждане. При этом беженцы не платят налоги, многие даже не хотят работать, потому что получают большие пособия. Эти пособия необходимо ограничить до самого минимума, тогда они добровольно поедут домой или начнут работать хотя бы. Это самый простой вариант. Пусть едут домой», — заявил Зингер.
При этом глава фракции «Альтернативы для Германии» в региональном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер высказалась еще жестче — она потребовала и вовсе немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ (коих сейчас в стране 1,2 млн человек), сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ). По мнению Эбнер-Штайнер, на Украине «достаточно территорий» для возвращения.
В ОТЕЛЯХ И НА ДОРОГИХ МАШИНАХ
Мягко говоря, не в восторге от нашествия беженцев и ближайшие соседи Украины — поляки. Так, еще в январе 2025 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признавался в этом в интервью Financial Times.
При этом особенно сильно, заявил польский политик, рядовых жителей страны бесят украинские бездельники, которые решили ни в чем себе не отказывать на чужбине: «беженцы» предпочитают жить в пятизвездочных отелях, а молодые украинские мужчины перемещаются по стране исключительно «за рулем новейших автомобилей».
При этом часто украинцы приезжают в Польшу исключительно для получения помощи в размере 500 злотых (чуть больше 11 тысяч рублей — Прим. редакции), чтобы затем вернуться на родину, негодует Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что так же ведет себя и украинское руководство по отношению к Варшаве.
БЕЗ РАБОТЫ ПОД МОСТОМ?
Не лучше положение украинских беженцев в Великобритании — здесь они испытывают сложности с сохранением жилья и трудоустройством из-за неопределенности с продлением визы, сообщила газета Telegraph.
Уточняется, что визу в Великобритании получили по специальным программам порядка 220 тысяч украинских переселенцев. Срок действия визы составляет три года, при этом 40% беженцев отметили, что им сложно сохранить жилье и работу, так как они не смогли убедить арендодателей и работодателей, что смогут остаться в стране после марта 2025 года.
Согласно опросу, 94% украинских беженцев намерены подать запрос на продление визы, а у 74% срок действия виз закончится до июля 2025 года.
Это далеко не исчерпывающий список стран, где беженцам из Украины не рады. Еще в январе приостановила прием заявок на въезд беженцев по программе «Единение ради Украины» Американская служба гражданства и иммиграции, о чем свидетельствует заявление самого ведомства. Стали отказывать в предоставлении убежища жителям Западной Украины Норвегия, Венгрия и Чехия, поскольку жители западных областей находятся «достаточно далеко от линии фронта», сообщило издание Politico. Причем глава Всемирного украинского конгресса Пол Грозд заявил, что от потока беженцев «дверной коврик» Евросоюза уже изрядно поистрепался.
ЕЩЕ ДВЕ ВОЛНЫ
Но расслабляться странам, в которых поселились украинские беженцы, видимо, еще рано. Потому что после завершения спецоперации России на Украине грядут еще две волны иммиграции, сообщило украинское интернет-издание Telegraf.
Уточняется, что первая волна начнется непосредственно после окончания боевых действий. Обратно в страну вернутся два миллиона человек, но примерно столько же мужчин уедут в поисках лучшей жизни. Вторая же волна будет в случае вступления Украины в Евросоюз. И даже сложно предположить, каким тогда будет число мигрантов, пишет издание: все будет зависеть от того, насколько низкими после этого будут зарплаты на Украине.
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