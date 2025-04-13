«НЕ РАБОТАЕШЬ — УЕЗЖАЙ!»

Недовольны поведением переселенцев с Украины и в соседней Германии. Так, в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер призвал до минимума сократить размер пособий для беженцев, чтобы заставить их искать работу.

«Некоторые беженцы вернутся домой, некоторые работают здесь уже несколько лет, платят налоги, создали семьи. У кого-то жены или мужья немцы, их, конечно, домой отправлять не нужно. Остальные должны вернуться домой, когда конфликт закончится. Мы с самого начала говорили, что они получают слишком много пособий, как будто они наши граждане. При этом беженцы не платят налоги, многие даже не хотят работать, потому что получают большие пособия. Эти пособия необходимо ограничить до самого минимума, тогда они добровольно поедут домой или начнут работать хотя бы. Это самый простой вариант. Пусть едут домой», — заявил Зингер.

При этом глава фракции «Альтернативы для Германии» в региональном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер высказалась еще жестче — она потребовала и вовсе немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ (коих сейчас в стране 1,2 млн человек), сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ). По мнению Эбнер-Штайнер, на Украине «достаточно территорий» для возвращения.

В ОТЕЛЯХ И НА ДОРОГИХ МАШИНАХ

Мягко говоря, не в восторге от нашествия беженцев и ближайшие соседи Украины — поляки. Так, еще в январе 2025 года министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признавался в этом в интервью Financial Times.

При этом особенно сильно, заявил польский политик, рядовых жителей страны бесят украинские бездельники, которые решили ни в чем себе не отказывать на чужбине: «беженцы» предпочитают жить в пятизвездочных отелях, а молодые украинские мужчины перемещаются по стране исключительно «за рулем новейших автомобилей».

При этом часто украинцы приезжают в Польшу исключительно для получения помощи в размере 500 злотых (чуть больше 11 тысяч рублей — Прим. редакции), чтобы затем вернуться на родину, негодует Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что так же ведет себя и украинское руководство по отношению к Варшаве.

БЕЗ РАБОТЫ ПОД МОСТОМ?

Не лучше положение украинских беженцев в Великобритании — здесь они испытывают сложности с сохранением жилья и трудоустройством из-за неопределенности с продлением визы, сообщила газета Telegraph.