Власти ФРГ могут вернуться к идее запрета АдГ после выборов

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил о необходимости быстрой политической реакции на решение Федерального ведомства по охране Конституции, признавшего «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией. Об этом сообщила газета Bild.

По словам Клингбайля, в условиях смены власти будущий кабинет министров должен в кратчайшие сроки оценить доводы спецслужбы и принять решение о возможности запуска процедуры запрета партии.