Власти ФРГ могут вернуться к идее запрета АдГ после выборов

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил о необходимости быстрой политической реакции на решение Федерального ведомства по охране Конституции, признавшего «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией. Об этом сообщила газета Bild.

По словам Клингбайля, в условиях смены власти будущий кабинет министров должен в кратчайшие сроки оценить доводы спецслужбы и принять решение о возможности запуска процедуры запрета партии.

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Он подчеркнул, что новое правительство и коалиция несут политическую ответственность за защиту демократии от угроз изнутри и не могут оставить выводы ведомства без последствий.

Ранее в пятницу Федеральное ведомство по охране Конституции Германии признало АдГ экстремистской организацией, ссылаясь на несовместимость ее идеологии с основами демократического порядка. Теперь спецслужбы получили право отслеживать деятельность членов партии, включая использование методов прослушки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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