«Эпоха без Вашингтона»: Мерц станет канцлером ФРГ, но останется без поддержки США

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем - третья с 16,4% по итогам подсчета во всех 299 округах. Сам Шольц заявил, что продолжит возглавлять правительство до формирования новой правящей коалиции. К слову, глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах, передает телеканал NTV, называя поражение социал-демократов историческим.

Партии Сары Вагенкнехт не хватило 0,028%, чтобы попасть в бундестаг. В парламент также не попадает Свободная демократическая партия с результатом 4,3%, после которых лидер партии и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики.

Крупнейшая немецкая ежедневная газета BILD призвала Мерца «выдохнуть» из-за того, что «Союз Сары Вагенкнехт» не прошел в бундестаг.

«Союз Сары Вагенкнехт» не прошел в бундестаг. Путь для двухпартийной коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ открыт. Если бы партия Вагенкнехт вошла в бундестаг, «Зеленым» все равно пришлось бы формировать правительство. Все партии исключили сотрудничество с АдГ», - пишет таблоид.

А газета Politico, в свою очередь, окрестила Мерца «самым влиятельным лидером Европы, от которого отвернулись США».

«После победы на выборах в Германии консервативный лидер должен вступить в новую эпоху без Вашингтона в качестве близкого союзника», - говорится в статье.