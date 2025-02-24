«Эпоха без Вашингтона»: Мерц станет канцлером ФРГ, но останется без поддержки США
Канцлером Германии станет Фридрих Мерц, которому пророчат разрыв контактов с Вашингтоном. В России не надеются на потепление отношений с Европой.
Альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС победил на выборах в ФРГ с 28,6% голосов, следует из данных избиркома. Новым канцлером Германии станет лидер ХДС Фридрих Мерц.
«Альтернатива для Германии» (АДГ) - вторая с 20,8%. По данным немецкого телеканала ARD, выступавшая против активной поддержки Украины политсила опередила все остальные партии в Восточной Германии, где у нее около 30% голосов. Как передает РИА Новости со ссылкой на данные избиркомов, АДГ лидирует на выборах в бундестаг во всех землях бывшей ГДР.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем - третья с 16,4% по итогам подсчета во всех 299 округах. Сам Шольц заявил, что продолжит возглавлять правительство до формирования новой правящей коалиции. К слову, глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених подал в отставку после поражения партии на выборах, передает телеканал NTV, называя поражение социал-демократов историческим.
Партии Сары Вагенкнехт не хватило 0,028%, чтобы попасть в бундестаг. В парламент также не попадает Свободная демократическая партия с результатом 4,3%, после которых лидер партии и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил об уходе из политики.
Крупнейшая немецкая ежедневная газета BILD призвала Мерца «выдохнуть» из-за того, что «Союз Сары Вагенкнехт» не прошел в бундестаг.
«Союз Сары Вагенкнехт» не прошел в бундестаг. Путь для двухпартийной коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ открыт. Если бы партия Вагенкнехт вошла в бундестаг, «Зеленым» все равно пришлось бы формировать правительство. Все партии исключили сотрудничество с АдГ», - пишет таблоид.
А газета Politico, в свою очередь, окрестила Мерца «самым влиятельным лидером Европы, от которого отвернулись США».
«После победы на выборах в Германии консервативный лидер должен вступить в новую эпоху без Вашингтона в качестве близкого союзника», - говорится в статье.
Сам Мерц заявил о намерении сформировать новое правительство к 20 апреля и высказался о стремлении создать «единство в Европе».
«Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от Америки. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины», - сказал Мерц.
Он также отметил, что администрации американского президента Дональда Трампа безразлична судьба Европы. По его словам, Европейскому союзу (ЕС) необходимо сконцентрироваться на усилении своих позиций.
Журналисты издания Daily Mail указали на то, что процесс создания новой правящей коалиции займет недели - возможно, месяцы - оставляя вакуум в самой важной стране Европы во время общеконтинентального кризиса.
Ранее немецкий политолог Александр Рар предупреждал, что Мерц в случае своей победы на выборах в бундестаг не захочет даже разговаривать с Россией и будет активно поставлять Украине оружие.
«Мерц очень двоякий человек. Я считаю, что он не будет окончательно ссориться с Америкой. Все будет зависеть от того, как его поддержат в остальных странах Европы. В целом у него очень русофобские взгляды, он готов на радикальные меры в долгосрочной перспективе. С ним России будет очень сложно разговаривать, он будет усиливать санкции против России, бороться против стран Европы, которые будут выступать за улучшение отношений с Россией», - предупредил собеседник НСН.
К слову, депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявлял «Радиоточке НСН», что экономика Германии не готова к торговой войне США с Евросоюзом, именно ФРГ понесет главное бремя от нее.
«Экономика Германии не готова к такой войне. Мы вообще не готовы на какую-то войну, в том числе экономическую. Наши власти постоянно делают очень плохую политику для Германии, и Америка это чувствует и видит. И поэтому, конечно, они стараются делать то, что для них хорошо. Америка хочет, чтобы наша экономика уходила туда (в США - ред. НСН). Там энергия, ресурсы дешевые, и сейчас уже ушли очень многие компании туда. США будут дожимать дальше, пока это работает. Надо смотреть на свои интересы и потом договориться... Если выборы у нас будут в феврале (досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля – ред. НСН), это может изменить все. И отношения с Америкой тоже могут улучшиться. Просто сейчас такая ситуация. Политики, как Шольц и так далее, не очень уважают Трампа, и Трамп на это отвечает очень сильно», - сказал Зингер.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя выборы в бундестаг, заявил, что по их итогам продолжится падение экономики ФРГ, отмечает «Свободная пресса». Останутся и проблемы с мигрантами, а большая часть немецких избирателей, упорно голосующих за политиков, ведущих Германию к упадку, видимо, «не наелись» проблем, поэтому ФРГ есть куда падать.
«Итак, немцы выбрали нового канцлера. Им станет Мерц. Со времен Римской империи подтверждено: когда нация вступает в период деградации, во главе ее оказываются руководители, которые не спасают ее, а лишь способствуют ее дальнейшему затуханию. Это и происходит в Германии», - написал сенатор в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев допустил, что Мерц на посту канцлера будет не так категоричен, как во времена предвыборной гонки, отмечает RT.
«Что важно нам - больших изменений по России и Украине ожидать не приходится. Номинально Мерц занимал более жесткую позицию, обещая и поставку «таурусов» (крылатых ракет), но скорее всего канцлер Мерц будет отличаться от кандидата Мерца и будет больше ориентироваться на общеевропейскую позицию», - отметил Косачев.
А депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил, что «главы европейских государств уходят быстрее, чем сбываются их угрозы в адрес России». Депутат также усомнился в возможности резкого потепления отношений России с Европой.
«Я напомню, что последние месяцы Шольц был сильно занят подбадриванием Украины, а на днях обсуждал с Зеленским «координацию действий» против России. Но надо было обсуждать собственную судьбу, выборы, интересы граждан Германии, которые далеки от колониальных амбиций скоропортящихся политиканов», - написал политик в своем Telegram-канале.
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