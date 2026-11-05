Военный эксперт назвал возможное место запуска дронов в сторону Омска
Вечером 4 ноября в Омской области объявляли режим беспилотной опасности. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что БПЛА могли запустить с Харьковского региона. Об этом он заявил aif.ru.
По его оценке, дальность аппаратов при таких обстоятельствах составляет от 1,5 до 2,5 тыс. километров. Этого достаточно, чтобы долететь до российского субъекта.
Также Кнутов объяснил, что у Киева есть обновляемая каждые 15 минут карта позиций ПВО от Запада, что позволяет дронам облетать системы противовоздушной обороны.
4 ноября в Омской области действовала угроза беспилотной атаки. Она растянулась с 18:04 до 21:03. Там на время ограничивали связь и выход в сеть с мобильных. Ограничения затронули и местную авиагавань.
Недавно рассказывали, что над РФ сбили 496 украинских дронов.
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