Военный эксперт назвал возможное место запуска дронов в сторону Омска

Вечером 4 ноября в Омской области объявляли режим беспилотной опасности. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что БПЛА могли запустить с Харьковского региона. Об этом он заявил aif.ru.

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По его оценке, дальность аппаратов при таких обстоятельствах составляет от 1,5 до 2,5 тыс. километров. Этого достаточно, чтобы долететь до российского субъекта.

Также Кнутов объяснил, что у Киева есть обновляемая каждые 15 минут карта позиций ПВО от Запада, что позволяет дронам облетать системы противовоздушной обороны.

4 ноября в Омской области действовала угроза беспилотной атаки. Она растянулась с 18:04 до 21:03. Там на время ограничивали связь и выход в сеть с мобильных. Ограничения затронули и местную авиагавань.

Недавно рассказывали, что над РФ сбили 496 украинских дронов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ХарьковОмская ОбластьБеспилотники

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