Военный эксперт назвал возможное место запуска дронов в сторону Омска

По его оценке, дальность аппаратов при таких обстоятельствах составляет от 1,5 до 2,5 тыс. километров. Этого достаточно, чтобы долететь до российского субъекта.



Также Кнутов объяснил, что у Киева есть обновляемая каждые 15 минут карта позиций ПВО от Запада, что позволяет дронам облетать системы противовоздушной обороны.



4 ноября в Омской области действовала угроза беспилотной атаки. Она растянулась с 18:04 до 21:03. Там на время ограничивали связь и выход в сеть с мобильных. Ограничения затронули и местную авиагавань.



Недавно рассказывали, что над РФ сбили 496 украинских дронов.

