Протесты переросли в столкновения с силовиками, поджоги и погромы. В нескольких городах участники беспорядков разграбили магазины, в том числе Louis Vuitton, Decathlon, Intersport и Apple Store, в Марселе ворвались в здание мэрии. Ущерб французскому бизнесу от беспорядков исчисляется сотнями миллионов евро.

РЕАКЦИЯ ПАРИЖА



К концу воскресного дня президент Франции Эммануэль Макрон позволил себе отвлечься от светской рутины и обратиться к нации на фоне ужасающих массовых беспорядков в стране. В субботу Макрон с супругой предпочел наслаждаться концертом Селин Дион.

Комментируя в видеообращении к народу крупнейшие в стране демонстрации, Макрон заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны, добавив, что необходимо наказать всех мародеров.

«Ничто не может оправдать их действия. Все мы вечером чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах», — сказал Макрон.

При этом он отметил, что власти должны отстаивать верховенство закона. Он добавил, что экстремисты из «крайне левых группировок», к которым присоединились преступники, развязали «безудержное насилие» во французских городах. Лидер страны также подчеркнул, что видеть улицы в таком состоянии «невыносимо».



Президент отказался брать на себя ответственность за повышение цен и перебои с поставками топлива. Он подчеркнул, что единственная причина — конфликт в Персидском заливе, в котором его страна не участвует. По словам Макрона, в ответ он предпринял ряд инициатив на международном уровне, чтобы гарантировать поставки топлива и газа и принять меры на энергетических рынках.



Кроме того, Макрон выразил поддержку владельцам магазинов, пострадавших от последствий протестов и насилия. Некоторые из них умоляли мародеров не трогать их бизнес, но безуспешно.