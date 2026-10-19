«Цветущий сад» в огне: Почему европейцы громят свои города
Столица Франции провела выходные в огне, а зажигательный пример демонстрантов подхватили их соседи из Италии и других европейских стран.
Массовые протесты во Франции прошли на выходных 17-19 октября на фоне роста стоимости жизни и недовольства социальной политикой властей. Акции стали продолжением протестов школьников, начавшихся в сентябре. Те выступали против нехватки преподавателей, социальных работников и школьных психологов. Позднее к протестному движению присоединились профсоюзы, студенты и активисты.
По данным МВД страны, в акциях участвовали около 550 тыс. человек, профсоюзы оценили число демонстрантов в 800 тыс. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Видео публикует «Радиоточка НСН».
Количество участников массовых беспорядков во Франции, задержанных правоохранительными органами, превысило две тысячи человек. Об этом сообщил глава МВД республики Лоран Нуньес в соцсети X. Также Нуньес сообщил, что в ходе столкновений с протестующими травмы получили 600 полицейских.
Протесты переросли в столкновения с силовиками, поджоги и погромы. В нескольких городах участники беспорядков разграбили магазины, в том числе Louis Vuitton, Decathlon, Intersport и Apple Store, в Марселе ворвались в здание мэрии. Ущерб французскому бизнесу от беспорядков исчисляется сотнями миллионов евро.
РЕАКЦИЯ ПАРИЖА
К концу воскресного дня президент Франции Эммануэль Макрон позволил себе отвлечься от светской рутины и обратиться к нации на фоне ужасающих массовых беспорядков в стране. В субботу Макрон с супругой предпочел наслаждаться концертом Селин Дион.
Комментируя в видеообращении к народу крупнейшие в стране демонстрации, Макрон заявил, что голоса протестующих должны быть услышаны, добавив, что необходимо наказать всех мародеров.
«Ничто не может оправдать их действия. Все мы вечером чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах», — сказал Макрон.
При этом он отметил, что власти должны отстаивать верховенство закона. Он добавил, что экстремисты из «крайне левых группировок», к которым присоединились преступники, развязали «безудержное насилие» во французских городах. Лидер страны также подчеркнул, что видеть улицы в таком состоянии «невыносимо».
Президент отказался брать на себя ответственность за повышение цен и перебои с поставками топлива. Он подчеркнул, что единственная причина — конфликт в Персидском заливе, в котором его страна не участвует. По словам Макрона, в ответ он предпринял ряд инициатив на международном уровне, чтобы гарантировать поставки топлива и газа и принять меры на энергетических рынках.
Кроме того, Макрон выразил поддержку владельцам магазинов, пострадавших от последствий протестов и насилия. Некоторые из них умоляли мародеров не трогать их бизнес, но безуспешно.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Президент США Дональд Трамп, к слову, инициатор того самого конфликта с Ираном, отреагировал на происходящее в французских городах. Он предложил властям Франции на фоне масштабных протестов закрыть границы и взять ситуацию в стране под контроль. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social.
«Франция полыхает! Иммиграция людей из совершенно иного мира — людей, в чьих сердцах живет ненависть, — разрушила эту некогда великую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока еще не стало слишком поздно», — написал он.
Трамп не первый раз критикует миграционную политику Европы. В июле прошлого года он заявил, что нелегальная миграция является «ужасным вторжением» и «убивает Европу». «Вам лучше взять себя в руки, или у вас больше не будет Европы», — сказал он.
Вице-президент США Вэнс назвал происходящее безумием:
«Западные либералы завезли третий мир во Францию и в другие страны во имя разнообразия и сострадания. Они игнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости», - отметил он.
В России решили уточнить, точно ли русские - враги французов?
«Франция горит. Горит Париж. Горит здание мэрии в Лиможе. Горит Марсель. Во Франции гражданская война. Доигрались в свободу миграции. Президент страны — безответственный болтун — все видит "русских у ворот Парижа"», — отметил сенатор Пушков.
В свою очередь, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина объяснила НСН, что демонстрации получили особый импульс из-за того, что французы не видят ничего благоприятного в своем будущем.
«Причина не только в проблемах школ, нехватке учителей и недофинансирования, это касается еще и трудоустройства уже после получения диплома. Например, молодой человек на первую зарплату не способен оплатить себе жилье. В крупных университетских городах падает покупательная способность, и у молодых наступает разочарование в будущем. Они не верят, что их мечты станут реальными и теряют надежду на что-то хорошее», — отметила она.
НЕ ТОЛЬКО ФРАНЦИЯ
Вслед за соседями на протесты вышли жители Италии. Они выступили против высокой стоимости жизни, цен на топливо и налогов, сообщает Sky TG24.
Тысячи молодых людей, одетых в черное, забрасывали сотрудников правоохранительных органов самодельными зажигательными устройствами, металлическими ограждениями и бутылками. Силовики применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. В результате столкновений несколько десятков человек получили ранения, 60 были задержаны — половина из них несовершеннолетние. Беспорядки вспыхнули в Милане, Турине, Болонье и Бергамо, где протестующие забрасывали полицейских камнями и петардами.
Премьер-министр Джорджа Мелони осудила происходящее, написав в X, что проведение демонстраций — это право, а поджоги городов — нет. Она призвала оппозицию не допускать двусмысленности и безоговорочно осудить акты насилия.
ПОЗИЦИЯ МОСКВЫ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своих социальных сетях видео, в котором погромы во время массовых протестов в европейских странах противопоставляются заявлениям европейских политиков о российской угрозе. В начале ролика приводятся высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, главы европейской дипломатии Каи Каллас и канцлера Германии Фридриха Мерца, в которых они называют Россию угрозой для Европы. Затем следуют кадры беспорядков во время протестов во Франции, Италии и Албании, сопровождающиеся вопросом: «Это русские?». Видео завершается фразой: «Нет. На «цветущий сад» напали европейцы».
При этом чиновники в Европе уже готовят последний пакет санкций против России перед президентскими выборами во Франции в апреле 2027 года и прорабатывают сценарии на случай, если Марин Ле Пен одержит победу и ослабит поддержку Киева, сообщает The Telegraph. По данным издания, февраль может стать «последней возможностью» ввести ограничительные меры против Москвы из-за выборов во Франции. Согласно опросам, перед первым туром выборов главы государства лидирует кандидат от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, обещавшая прекратить санкционную войну.
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