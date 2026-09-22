«По заветам Аденауэра»: Получится ли у Мерца навести мосты между немцами
Несмотря на провал Христианско-демократического союза на выборах на востоке Германии, канцлер ФРГ и глава партии Фридрих Мерц поспешил заявить, что разгром произошел не по его вине.
После провальных для Христианско-демократического союза (ХДС) результатов региональных выборов в Германии членам партии необходимо вернуться к истокам, заявила экс-председатель ХДС и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило агентство DPA.
В своей речи, произнесенной на открытии художественной выставки в Бундестаге, Меркель указала на объединяющую роль партий, проведя параллель между нынешней ситуацией и эпохой первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.
«Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», — подчеркнула экс-канцлер ФРГ, отметив, что политик понимал, как важно открываться людям и осознавать собственные силы.
По ее словам, Аденауэр пытался поддерживать связь между поколениями и конфессиями, деревней и городом, экономикой и экологией, женщинами и мужчинами, наемными работниками и работодателями. «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него», — добавила бывший канцлер.
Ранее избирательный округ Меркель находился в Мекленбурге — Передней Померании. Именно здесь на выборах в парламент 20 сентября ХДС не смогла даже преодолеть необходимый барьер для прохождения в ландтаг, набрав лишь 4,9%. Здесь правит бал партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) c 38,2%.
МЕРЦ НЕ УХОДИТ
По словам действующего канцлера ФРГ и нынешнего лидера ХДС Фридриха Мерца, такой результат стал катастрофой для партии. Вместе с тем он заявил, что дискуссии о его возможном уходе с поста председателя ХДС не ведутся, сообщила газета The Guardian.
«Ни вчера, ни сегодня кадровый вопрос не поднимался, и никаких кадровых дискуссий не было», — отметил Мерц.
Открестился канцлер и от своей роли в разгроме партии на выборах. «Причины результатов голосования выходят за рамки моей личности», — добавил он.
Однако, несмотря, на заверения Мерца, многие функционеры ХДС убеждены в том, что руководство Мерца контрпродуктивно и что в скором времени у него есть все шансы покинуть свой пост, сообщило агентство Bloomberg.
По мнению наблюдателей, региональные выборы в очередной раз показали ослабление позиций ХДС и ее лидера — Мерца.
НЕМЦЫ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЯТ
Хоть, по словам Мерца, причина в провале партии на выборах и не в нем, однако канцлер ФРГ признал серьезный кризис доверия населения к политике правящей коалиции и констатировал необходимость корректировки курса. Об этом Мерц заявил на пресс-конференции в Берлине.
По его словам, достучаться до большинства граждан Германии у правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) уже не получается.
«И поэтому уж извините меня, если я не стану сейчас публично рассуждать о том, каким путем мы можем и хотим идти вместе и где нам необходимо внести коррективы. За последние 16 месяцев в коалиции мы запустили немало правильных вещей», – указал Мерц. По его словам, пока что результатов работы недостаточно, а в обществе зреет чувство отсутствия справедливости. Дальнейшие политические шаги, отметил канцлер, он будет обсуждать с социал-демократами.
БУДУТ ГОВОРИТЬ С РОССИЕЙ?
О расколе в обществе говорит и немецкий политолог Александр Рар. В беседе с НСН он заявил, что Мерц может потерять власть, а сама ситуация в стране подтолкнет его преемника к прямым переговорам с Россией уже нынешней зимой.
«Денег в Германии, как и в других европейских странах, нет. Одно из требований восточных немцев — перестать милитаризировать Германию за счет социальной системы и прекратить помощь Украине. Фактически это и есть требования АдГ. Но для канцлера Мерца главной аксиомой политики является поддержка Украины и стратегическое поражение России. Это путь эскалации. Тем более, что со стороны России тоже в отношении Германии нарастает эскалация. Пока говорить о резких изменениях нельзя, но уже нельзя исключать, что сам Мерц потеряет власть в ближайшие недели. Другой канцлер может использовать шанс прихода к власти, чтобы предложить дипломатические переговоры с Россией. Сама и экономическая, и кризисная ситуация может привести к тому, что Германия будет вынуждена зимой опять начать разговаривать с Россией по поводу энергетических поставок. Тут АдГ даже ни при чем», — сказал Рар.
Вместе с тем, говоря о триумфе «Альтернативы для Германии» на выборах в федеральных землях на востоке Германии, он выразил уверенность, что партии не удастся добиться столь же впечатляющих результатов на востоке страны.
«В ближайшее время в Германии ожидается достаточно длительная политическая пауза, а в следующем году состоится целый ряд выборов в очень важных землях. Но на западе Германии перспективы для АдГ не такие, как на востоке. Абсолютно точно, что там ни в одной земле АдГ не придет к власти. На западе живет три четверти населения Германии. После 36 лет, которые прошли со времени раскола ФРГ, мы снова его ощущаем. И главный вопрос в том, как снова объединить страну. Если сейчас правящие партии в Берлине — ХДС, "Зеленые", СДПГ — попытаются запретить АдГ и выкинуть ее из политического пространства, то это будет и дальше дестабилизировать общество, особенно на востоке. Чуть более вероятно, что они пойдут на переговоры с АдГ, и уже со следующего года ее представители могут появиться в правительстве», — добавил политолог.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Глава «Роскосмоса» заявил о рекордном количестве заявок в российский отряд космонавтов
- Психолог Изюменко объяснила, откуда взялись «бежевые мамы»
- «Газпром» возобновил поставки по «Силе Сибири»
- Клименко заверил, что объединение VK и «Яндекса» не приведет к монополизации рынка
- «Недоразвитые дети»: Буцкая раскрыла последствия от действий «бежевых мам»
- В России вырос спрос на мобильных сотрудников
- «Это не бездомная собака!»: Российские артисты хотят деньги от ворующих песни ИИ
- Под Ульяновском упал самолет сельхозавиации
- СМИ: В России курица подорожала на 15,8% в годовом выражении
- В Самарской области при атаке ВСУ погиб один человек, четверо пострадали