После провальных для Христианско-демократического союза (ХДС) результатов региональных выборов в Германии членам партии необходимо вернуться к истокам, заявила экс-председатель ХДС и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, сообщило агентство DPA.

В своей речи, произнесенной на открытии художественной выставки в Бундестаге, Меркель указала на объединяющую роль партий, проведя параллель между нынешней ситуацией и эпохой первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

«Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», — подчеркнула экс-канцлер ФРГ, отметив, что политик понимал, как важно открываться людям и осознавать собственные силы.

По ее словам, Аденауэр пытался поддерживать связь между поколениями и конфессиями, деревней и городом, экономикой и экологией, женщинами и мужчинами, наемными работниками и работодателями. «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него», — добавила бывший канцлер.

Ранее избирательный округ Меркель находился в Мекленбурге — Передней Померании. Именно здесь на выборах в парламент 20 сентября ХДС не смогла даже преодолеть необходимый барьер для прохождения в ландтаг, набрав лишь 4,9%. Здесь правит бал партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) c 38,2%.

МЕРЦ НЕ УХОДИТ

По словам действующего канцлера ФРГ и нынешнего лидера ХДС Фридриха Мерца, такой результат стал катастрофой для партии. Вместе с тем он заявил, что дискуссии о его возможном уходе с поста председателя ХДС не ведутся, сообщила газета The Guardian.