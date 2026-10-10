В АдГ заступились за Шредера после «предательства Европы» из-за встречи с Путиным

7 октября российский лидер Владимир Путин пригласил своего друга, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера к себе домой на день рождения. В среду президенту России исполнилось 74 года. В Кремле рассказали, что Путин узнал из сообщений СМИ, что немец находился в Москве по делам торговой сети Globus.

Однако в Германии политики осудили бывшего канцлера за встречу с Путиным, передает Bild. Например, депутат от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт назвала это позором для ФРГ, предательством Европы и медвежьей услугой миру, а глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн окрестила Шредера «самым дерзким пенсионером Германии».