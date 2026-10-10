В АдГ заступились за Шредера после «предательства Европы» из-за встречи с Путиным

Депутат Ульрих Зингер в эфире НСН подчеркнул, что у экс-канцлера Германии есть то, чего сейчас нет у многих немецких политиков, — личного контакта с президентом РФ. 

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, благодаря контакту с президентом России Владимиром Путиным, мог бы стать важным связующим звеном между Берлином и Москвой, а также посредником в решении украинского конфликта, более того в немецких деловых кругах заинтересованы в восстановлении экономического сотрудничества и энергетических связей с РФ. Об этом в беседе с НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

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7 октября российский лидер Владимир Путин пригласил своего друга, экс-канцлера Германии Герхарда Шредера к себе домой на день рождения. В среду президенту России исполнилось 74 года. В Кремле рассказали, что Путин узнал из сообщений СМИ, что немец находился в Москве по делам торговой сети Globus.

Однако в Германии политики осудили бывшего канцлера за встречу с Путиным, передает Bild. Например, депутат от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт назвала это позором для ФРГ, предательством Европы и медвежьей услугой миру, а глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн окрестила Шредера «самым дерзким пенсионером Германии».

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В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возмущение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поводу визита Шредера в РФ, заявил, что к Мерцу никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки. Зингер подчеркнул, что Шредер может стать важным связующим звеном между Россией и Германией.

«Герхард Шредер обладает тем, чего сегодня не хватает многим немецким политикам: прямым личным контактом с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому он вполне мог бы стать важным связующим звеном между Берлином и Москвой. Тем более что еще в мае сам Путин назвал Шредера предпочтительным собеседником для диалога с Европой. В немецких деловых кругах также есть заинтересованность в нормализации отношений с Россией, особенно в восстановлении экономического сотрудничества и энергетических связей. Однако кто именно поддерживает Шредера в политическом плане, сказать трудно», - отметил он.

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По его словам, в АдГ есть немало политиков, готовых лично содействовать восстановлению диалога с РФ.

«Политически ситуация гораздо сложнее. Канцлер Мерц резко осудил встречу Шредера с Путиным. Даже руководство собственной партии Шредера, социал-демократов, дистанцируется от него. Наша партия "Альтернатива для Германии", напротив, открыта для подобных дипломатических инициатив. Еще в мае наш представитель по внешнеполитическим вопросам Маркус Фронмайер приветствовал возможное посредничество Шредера. При этом и в самой АдГ есть немало политиков, которые готовы лично содействовать восстановлению диалога с Россией и выступать посредниками», - рассказал Зингер.

Депутат также считает, что Шредер мог бы сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта.

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«На мой взгляд, необходимо использовать все дипломатические возможности для восстановления отношений и достижения мира на Украине. Шредер мог бы сыграть здесь важную роль. Но для успешного посредничества недостаточно хороших личных контактов. Необходима прежде всего политическая воля в Берлине. И именно ее сегодня не хватает», - заключил собеседник НСН.

Ранее Ульрих Зингер в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что правящие партии Германии оказались в тупике, поскольку у них нет кандидата, который мог бы заменить растерявшего доверие избирателей канцлера Фридриха Мерца.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ
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