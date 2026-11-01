МО: За ночь силы ПВО сбили 235 БПЛА ВСУ

В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 31 октября до 08:00 утра 1 ноября.

Уточняется, что дроны были уничтожены над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким, Нижегородским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось сбить над Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, добавили в министерстве.

Ранее в МО объявили, что ВС РФ поразили обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики ТЭЦ в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».