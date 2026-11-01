МО: За ночь силы ПВО сбили 235 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 1 ноября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 235 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 31 октября до 08:00 утра 1 ноября.
Уточняется, что дроны были уничтожены над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким, Нижегородским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА ВСУ удалось сбить над Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, добавили в министерстве.
Ранее в МО объявили, что ВС РФ поразили обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики ТЭЦ в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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