«Тупик Мерца»: В АдГ объяснили, почему немцы не могут сменить канцлера
Мерц стал проблемой для партий своего блока, однако ему не могут найти преемника, который сможет получить большинство в Бундестаге, сказал в эфире НСН Ульрих Зингер.
Правящие партии Германии оказались в тупике, поскольку у них нет кандидата, который мог бы заменить растерявшего доверие избирателей канцлера Фридриха Мерца, объяснил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.
Политолог Александр Сосновский ранее в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым высказал мнение, что в ФРГ уже запущен процесс смены канцлера Мерца. Зингер отметил, что этот процесс пошел давно, поскольку Мерц стал проблемой для своего же блока.
«Я считаю, что этот процесс идёт уже давно, в том числе внутри собственного политического блока канцлера Мерца — ХДС/ХСС. Согласно последним опросам, только 10% немцев довольны его работой. По данным другого опроса, поддержка блока Мерца упала до 17,5%, при этом рейтинг нашей партии «Альтернатива для Германии» вырос до 30,5%. Чем дольше Мерц остаётся канцлером, тем серьёзнее становятся проблемы для партий, входящих в его блок», - указал политик.
По его словам, вопрос о преемнике Мерца ставит в тупик правящие партии, а досрочные выборы для них сейчас крайне рискованны.
«Мерц может уйти добровольно, либо парламент должен избрать нового канцлера вместо него. Главная проблема — найти преемника, который сможет получить большинство в Бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они по-прежнему отказываются. Таким образом, правящие партии фактически оказались в политическом тупике. Поэтому заменить Мерца будет очень непросто», - разъяснил Зингер.
При этом он отметил, что политика Германии в отношении России изменится лишь в том случае, если к власти допустят представителей АдГ, которая выступает за отмену санкций, восстановление экономического сотрудничества, политического и дипломатического диалога с Москвой.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что к Мерцу «никто не придет ни на день рождения, ни на поминки». Так он отреагировал на критику канцлера в адрес Герхарда Шредера, приехавшего в Россию на день рождения президента РФ Владимира Путина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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