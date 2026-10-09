Правящие партии Германии оказались в тупике, поскольку у них нет кандидата, который мог бы заменить растерявшего доверие избирателей канцлера Фридриха Мерца, объяснил в интервью НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

Политолог Александр Сосновский ранее в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым высказал мнение, что в ФРГ уже запущен процесс смены канцлера Мерца. Зингер отметил, что этот процесс пошел давно, поскольку Мерц стал проблемой для своего же блока.