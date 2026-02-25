Трамп: Поставки оружия США Киеву полностью оплачиваются НАТО
25 февраля 202607:59
НАТО полностью оплачивает все поставляемое Украине оружие из США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет ТАСС.
Политик выступил в конгрессе США с посланием о положении страны.
«Все, что мы направляем Украине, направляется через НАТО, и они платят нам за все», - указал глава Белого дома.
Вместе с тем Трамп подчеркнул, что Вашингтон «очень напряженно работает» над тем, чтобы прекратить конфликт на Украине.
Ранее СМИ сообщили, что в 2025 году поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%, пишет 360.ru.
