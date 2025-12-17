«Другие страны Латинской Америки отнесутся к этому негативно, потому что Латинская Америка испытала на себе все прелести американской гегемонии раньше других. Трамп вновь заявляет о своем господстве в регионе, о намерении исключить влияние Китая и России. Пока самым радикальным образом отреагировал президент Колумбии Густаво Петро, а в целом Латинская Америка расколота, им будет трудно собраться. Но чем более жестокой была политика США, тем больше страны Латинской Америки объединялись, это историческая тенденция. Пока мы видим только угрозы, США подвели флот и так далее. Если угрозы будут реализованы, страны будут сопротивляться все вместе», - рассказал он.

По его словам, главной поддержкой может выступить Бразилия, у которой большой вес на международной арене.

«У нас есть Бразилия, это великая региональная держава, для нее восстановление гегемонии США в регионе недопустимо. Она окажет логистическую поддержку в случае обострения ситуации, если дойдет до «горячего», а также предпримет какие-то шаги на международной арене. Латинские страны будут выступать на международной арене, чтобы добиться прекращения такой политики. Международные организации сегодня потеряли в весе, остались символические шаги. Но такое открытое вмешательство объединит людей внутри самой Венесуэлы. Это приведет к сплочению общества, это уже будет не электорат, это будет народ», - заключил он.

США не заставят президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост, заявил политолог-американист Константин Блохин. Также Блохин напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал избавить США от ненужных войн, поэтому вряд ли перейдёт к боевым действиям. Политолог добавил, что реальная цель американского лидера - венесуэльская нефть, а борьба с наркотиками здесь ни при чём.

