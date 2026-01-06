В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией вокруг нефтяного танкера «Маринера»
Россия следит за ситуацией с нефтяным танкером «Маринера», осуществляющим плавание под государственным флагом РФ в международных водах Северной Атлантики. Об этом «Известиям» заявили в российском МИД.
В ведомстве указали, что уже несколько дней за судном следует корабль береговой охраны США. При этом танкер находится от американского побережья на расстоянии около четырёх тысяч км.
Отмечается, что «Маринера» осуществляет плавание в полном соответствии с нормами международного морского права. В МИД РФ выразили надежду, что западные страны будут соблюдать публично декларируемые ими принципы свободы судоходства в открытом море.
Ранее шведские таможенники и сотрудники береговой охраны задержали российский контейнеровоз Adler, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
