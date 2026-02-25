До этого «коалиция желающих» провела встречу в начале январе, тогда Стармер по итогам встречи заявил, что Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных Франции на Украину после прекращения конфликта. Он уточнил, что «это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия». По словам Макрона, предельная численность ВСУ после завершения СВО будет составлять 800 тысяч.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения в рамках гарантий безопасности Киеву на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении боевых действий.

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили недавно заявил, что надеется стать первым министром обороны, который направит войска на Украину.

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание конфликта. Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — сообщил он The Telegraph.

25 января стало известно, что в Европейском союзе существует подписанный документ о возможности отправки военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По его словам, соглашение позволяет при определенных условиях направить солдат на украинскую территорию.

ВЫБОРЫ НЕ ЗЕЛЕНСКОГО

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне обсуждения гарантий со стороны своих западных партнеров продолжает рассуждать на тему выборов и уступок территорий.

Накануне он снова заявил, что может не пойти на выборы, только если закончится конфликт.

«Я пока на одном президентском сроке, он затягивается не по моей воле», - отметил он.

При этом любой украинский политик, который пообещает подписать соглашение с Россией, будет политически мертвым, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.

«Сам украинский лидер Владимир Зеленский, конечно, выборов не хочет, так как власть для него – это единственная гарантия его безопасности. Во время выборов вскроется все. Есть минимум две цифры, которые погубят любого кандидата, включая Зеленского. Первая цифра – количество погибших, так как число может доходить до миллиона. Вторая цифра – количество украденного, всплывут счета и имущество Зеленского. Поэтому Зеленский что-то обещает американцам, но реально проводить выборы не будет», - отметил он.