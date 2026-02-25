Выборы или референдум: Европа согласовала отправку войск на Украину
Государства «коалиции желающих» подтвердили, что намерены направить войска на Украину, пока Зеленский отказывается от территориальных уступок и выборов.
Страны из «коалиции желающих» подтвердили общее намерение направить войска на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам встречи лидеров государств, которая прошла накануне.
КТО ПЕРВЫЙ
Отмечается, что речь идет о «многоуровневых гарантиях безопасности», включая создание многонациональных сил «при поддержке США». При этом другие детали не приводятся.
До этого «коалиция желающих» провела встречу в начале январе, тогда Стармер по итогам встречи заявил, что Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.
Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных Франции на Украину после прекращения конфликта. Он уточнил, что «это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия». По словам Макрона, предельная численность ВСУ после завершения СВО будет составлять 800 тысяч.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения в рамках гарантий безопасности Киеву на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении боевых действий.
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили недавно заявил, что надеется стать первым министром обороны, который направит войска на Украину.
«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание конфликта. Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине», — сообщил он The Telegraph.
25 января стало известно, что в Европейском союзе существует подписанный документ о возможности отправки военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По его словам, соглашение позволяет при определенных условиях направить солдат на украинскую территорию.
ВЫБОРЫ НЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне обсуждения гарантий со стороны своих западных партнеров продолжает рассуждать на тему выборов и уступок территорий.
Накануне он снова заявил, что может не пойти на выборы, только если закончится конфликт.
«Я пока на одном президентском сроке, он затягивается не по моей воле», - отметил он.
При этом любой украинский политик, который пообещает подписать соглашение с Россией, будет политически мертвым, рассказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН.
«Сам украинский лидер Владимир Зеленский, конечно, выборов не хочет, так как власть для него – это единственная гарантия его безопасности. Во время выборов вскроется все. Есть минимум две цифры, которые погубят любого кандидата, включая Зеленского. Первая цифра – количество погибших, так как число может доходить до миллиона. Вторая цифра – количество украденного, всплывут счета и имущество Зеленского. Поэтому Зеленский что-то обещает американцам, но реально проводить выборы не будет», - отметил он.
При этом Олейник подчеркнул, что и для России эти выборы ничего не изменят.
«Зеленский хочет гарантий для Киева, а потом уже будет думать про выборы. Вопрос стоит в том, признает ли Россия такие выборы. На Украине сегодня нет партий и лидеров, которые поддерживают мир. Основные игроки в рейтинге: Залужный, Порошенко, Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они не за мир. Если будет референдум по территориям, они выступят против уступок, чтобы набрать очки, а Россия с этим согласится?», - добавил он.
До этого Зеленский также неоднократно заявлял, что выборы невозможны без прекращения огня. С подобной риторикой Зеленский выступал еще в конце 2025 года, тогда он уточнял, что прекращение огня должно состояться минимум на два месяца. Тогда же он заговорил и о референдуме «по некоторым пунктам плана мирного урегулирования конфликта». Речь идет о вопросе территориальных уступок – самый спорный пункт мирного плана между сторонами, как утверждают эксперты.
Но и с референдумом возникли проблемы. Украинские неправительственные организации опасаются, что референдум по вопросу уступок может пойти не по плану. Поэтому они начали оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он отменил эту затею, пишет немецкая газета Junge Welt. По данным издания, около 50 НПО призвали Зеленского ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума на Украине.
«Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — отмечается в публикации.
Накануне Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в «начале конца» конфликта, передает Financial Times.
Он подчеркнул, что Украине нужна не пауза, а окончание конфликта. При этом прекращение огня без твердых гарантий безопасности несет «большие риски», настаивает украинский президент. Идею США о том, что конфликт прекратится, если Киев уступит Донбасс, Зеленский назвал «недальновидной». Вместе с тем он призвал ЕС перестать «увиливать» и определить дату вступления страны в блок, Киев ждет этого уже в 2027 году.
