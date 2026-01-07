Европейское командование ВС США подтвердило задержание танкера «Маринера»
Европейское командование ВС США подтвердило задержание шедшего под российским флагом нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане.
Отмечается, что основанием для задержания судна является нарушение им американских санкций, соответствующий ордер был выдан федеральным судом Соединённых Штатов.
По данным телеканала NBC News, операция была проведена Министерством внутренней безопасности США при поддержке Вооружённых сил и Береговой охраны.
Ранее в МИД РФ заявили, что танкер «Маринера» осуществляет плавание в полном соответствии с нормами международного морского права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
