СМИ: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией

Администрация США требует от Венесуэлы разрыва экономических связей с Ираном, Китаем, Кубой, Россией. Об этом сообщает канал ABC News, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, американская сторона выдвинула несколько требований исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Так, республику хотят заставить «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу» и отказаться от экономических связей.

Кроме того, Вашингтон требует согласия Венесуэлы на «эксклюзивное сотрудничество» с Соединенными Штатами в сфере нефтепроизводства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что временные власти Венесуэлы передадут Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей «высококачественной, санкционированной нефти», пишет 360.ru.

