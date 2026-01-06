В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы
Конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала представителей Демократической партии США рассмотреть вопрос импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.
Она объяснила, что причиной является американская операция в Венесуэле, которую глава Белого дома провёл «без санкции конгресса», что нарушает Конституцию США.
«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», - подчеркнула конгрессвумен.
Делэйни добавила, что возможность начала импичмента необходимо рассмотреть в срочном порядке.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что операция США в Венесуэле является доказательством разрушения миропорядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
