В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы

Конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала представителей Демократической партии США рассмотреть вопрос импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

Она объяснила, что причиной является американская операция в Венесуэле, которую глава Белого дома провёл «без санкции конгресса», что нарушает Конституцию США.

«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», - подчеркнула конгрессвумен.

Делэйни добавила, что возможность начала импичмента необходимо рассмотреть в срочном порядке.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что операция США в Венесуэле является доказательством разрушения миропорядка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:ВенесуэлаИмпичментДональд ТрампКонгресс США

