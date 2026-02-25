Трамп: США стали больше, лучше и богаче
25 февраля 202607:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна стала больше и лучше. Об этом пишет РИА Новости.
Глава Белого дома выступил в конгрессе с речью о положении дел в Соединенных Штатах.
«Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде», - подчеркнул Трамп.
Как отметил президент, враги США «напуганы», армия и полиция страны полностью укомплектованы, и «Америку снова уважают».
Ранее Трамп заявил о возможности использовать торговые лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с другими странами, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Безруков накопил штрафы ГИБДД на 20 тысяч рублей
- Выборы или референдум: Европа согласовала отправку войск на Украину
- Трамп: Поставки оружия США Киеву полностью оплачиваются НАТО
- Минобороны: За ночь над Россией уничтожили 69 дронов ВСУ
- Кореевед Ланьков рассказал о своем выдворении из Латвии
- Трамп: США стали больше, лучше и богаче
- Уиткофф похвалил Россию за настоящую коммуникацию на переговорах
- Залужный опозорился в Лондоне во время выступления
- В России установлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров на фоне отключения интернета
- Совфед: Планы о передаче Киеву ядерного оружия не должны сорвать мирные переговоры