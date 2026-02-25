Трамп: США стали больше, лучше и богаче

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна стала больше и лучше. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Белого дома выступил в конгрессе с речью о положении дел в Соединенных Штатах.

«Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде», - подчеркнул Трамп.

Как отметил президент, враги США «напуганы», армия и полиция страны полностью укомплектованы, и «Америку снова уважают».

Ранее Трамп заявил о возможности использовать торговые лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с другими странами, пишет 360.ru.

