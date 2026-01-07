Сенатор Грэм: США не собираются делать из Венесуэлы свою колонию

Он отметил, что управление страной не значит, что США будут владеть ею вечно.

«Она не станет колонией США, но мы ей управляем», - заключил сенатор.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия солидарна с правительством Венесуэлы и приветствует усилия официальных властей по защите государственного суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

