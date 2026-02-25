Безруков накопил штрафы ГИБДД на 20 тысяч рублей

Актер и режиссер, народный артист России Сергей Безруков накопил 20 тысяч рублей долга по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Отмечается, что за 3-20 февраля на артиста было заведено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД. Производства возбудили по актам об административном правонарушении, вынесенным центрами автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Москвы и Московской области с 30 октября по 21 ноября прошлого года.

Общая сумма задолженности актера составила 21 750 рублей.

Ранее стало известно, что актер Михаил Казаков просрочил платежи по кредитным обязательствам на сумму более 1,4 млн рублей, пишет Ura.ru.

