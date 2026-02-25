Кореевед Ланьков рассказал о своем выдворении из Латвии

Кореевед Андрей Ланьков прокомментировал свое задержание в Латвии и выдворение из страны. Об этом ученый написал в Telegram-канале.

Накануне Ланькова задержали в Риге, где он должен был выступить с лекцией, напоминает 360.ru.

«За полчаса до начала выступления в зале появилась полиция и иммиграционная служба, которые заявили, что я попал в утвержденный министром иностранных дел список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, и что я теперь должен быть из нее немедленно выдворен», - рассказал кореевед.

Ланьков отметил, что его доставили в иммиграционное управление, «полиция была очень вежливой и доброжелательной», затем на машине его довезли до границы с Эстонией. По словам ученого, ему неизвестно о причинах произошедшего, латвийская сторона не объяснила причин выдворения.

Как указал кореевед, властям не нравится, что он «из реальной ситуации не делает политически полезную карикатуру». Ланьков не планирует предпринимать каких-либо шагов в связи с инцидентом.

