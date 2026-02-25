Минобороны: За ночь над Россией уничтожили 69 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 70 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - рассказали в ведомстве.
Так, 24 дрона ликвидировали в Брянской области, 18 - в Крыму, 14 - в Смоленской области, по три - в Тульской, Орловской областях и над водами Черного моря. Кроме того, по одному БПЛА сбили над Курской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.
Ранее в Брянской области украинский дрон атаковал движущийся автомобиль, пострадали мужчина и женщина, пишет 360.ru.
