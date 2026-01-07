Американские военные заявили о захвате второго танкера за сутки
Танкер Sophia был захвачен американскими военными в международных водах Карибского моря. Об этом в своих соцсетях сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).
В сообщении говорится, что Sophia осуществлял «незаконную деятельность в Карибском море».
Как пишет RT, в настоящее время судно сопровождают в порт США.
Танкер Sophia стал вторым за сутки кораблём, захваченным американскими военными. Ранее Европейское командование армии США объявило о задержании в Атлантическом океане российского танкера «Маринера», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
