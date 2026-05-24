Очередное покушение на Трампа? У Белого дома произошла стрельба
До этого 26 апреля в отеле «Washington Hilton» мужчина устроил стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома, на котором находился президент США.
Накануне возле Белого дома в США произошла стрельба. Нападавшего ликвидировали сотрудники Секретной службы. Президент США Дональд Трамп во время ЧП не пострадал. Однако это уже не первые выстрелы вблизи американского лидера за последнее время. Например, всего месяц назад в Вашингтоне произошло очередное покушение на Трампа.
СТРЕЛЬБА У БЕЛОГО ДОМА
Ночью 24 мая издание «NewsNation» сообщило, что возле Белого дома в Вашингтоне прозвучало несколько выстрелов. По данным источника, речь идет о «множестве выстрелов» снаружи у администрации США.
NBC передавал, что при стрельбе были ранены два человека, в том числе сам подозреваемый стрелок. Сообщалось, что ЧП случилось вечером 23 мая примерно в 18:00 по местному времени (24 мая в 01:00 по Москве).
Позже стало известно, что стрельба произошла у поста Секретной службы. Стрелявшим оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд, передает «Fox News». Офицеры ранили его ответным огнем, в результате чего нападавший скончался по дороге в больницу. Кроме того, при стрельбе также пострадал прохожий.
Инцидент произошел у пересечения 17-й улицы и Пенсильвания-авеню на северо-западе Вашингтона, рядом с одним из контрольно-пропускных пунктов у Белого дома. По данным «Associated Press», стрелок подошел к пункту досмотра и начал стрелять по сотрудникам Секретной службы. Офицеры открыли ответный огонь. В Секретной службе уточнили, что никто из ее сотрудников не пострадал.
По информации СМИ, Бест уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. Известно, что после стрельбы Белый дом на короткое время закрывали, а находившимся внутри журналистам приказали укрыться. К расследованию стрельбы подключились сотрудники ФБР.
Сам президент США Дональд Трамп в момент ЧП находился в резиденции и не пострадал. На своей странице в одной из соцсетей политик поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома.
«Стрелявший был ликвидирован в перестрелке с агентами Секретной службы у ворот Белого дома», - написал американский лидер.
Трамп напомнил, что это событие произошло почти спустя месяц после стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома и показало важность создания безопасного места в Вашингтоне для будущих президентов.
ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКУШЕНИЕ
Это не первый случай со стрельбой возле Белого дома за текущий месяц. Так, в начале мая недалеко от него также произошла стрельба. Это случилось во время выступления президента США. Тогда здание оцепили, а находившихся на месте журналистов собрали в помещении для брифинга. Огонь открыли на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню, неподалеку от Белого дома и рядом с Монументом Вашингтона.
Кроме того, примерно месяц назад на Дональда Трампа было совершено очередное покушение. Инцидент произошел вечером 25 апреля (ночью 26 апреля по московскому времени) в отеле «Washington Hilton» во время ужина корреспондентов Белого дома. В холле здания гостиницы раздались звуки стрельбы, после чего президента США и еще часть политиков эвакуировали.
Нападавшим тогда оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. Его удалось задержать. В настоящий момент он находится под стражей. СМИ писали, что обвиняемый в покушении на Трампа сидит в камере повышенной безопасности и содержится в полной изоляции круглосуточно, и суд отказался менять условия его содержания.
Перед нападением мужчина в Сети написал обращение и указал в нем целями американских чиновников. По данным «Fox News», в соцсетях стрелка было много постов против Трампа и христианства. Известно, что Аллен также участвовал в акции протеста под лозунгом «No Kings» против политики американского президента.
ЗАГОВОР И «УСПЕХ»
При этом доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев считает очередную стрельбу вблизи Дональда Трампа неслучайной. По его словам, хотя явного покушения не зафиксировано, сам факт инцидента указывает на тревожную тенденцию.
Перенджиев отметил, что если подготовка к атакам на американские власти и ведется, то источник угроз кроется во внутренних проблемах США, а не во внешних игроках вроде Ирана. Политолог подчеркнул, что рост цен и противоречивые заявления руководства подрывают доверие к власти.
«Американцам все время говорят, что все отлично. А судно под названием "Соединенные Штаты Америки" в это время тонет», - приводит слова Перенджиева издание «Аif.ru».
В свою очередь политолог-американист Константин Блохин считает, что команда Трампа хочет повторить «успех» после покушения на предвыборном выступлении в 2024 году, но сейчас стрельба не добавит президенту политических очков.
«Команда Трампа будет сейчас пытаться увязать любое событие с покушением на президента. Покушение именно выверенное было в случае стрельбы в ухо, тогда была реальная попытка. Оно ему добавило политических очков. Я думаю, что они хотят повторить этот опыт, который тогда сработал. До выборов еще много времени, важен именно рейтинг перед выборами, а сейчас он будет то повышаться, то понижаться. Про все эти покушения забудут. Это попытка на фоне критики войны с Ираном сыграть на этом в пользу Трампа. Поляризация в обществе колоссальная. Если какой-то человек хочет убить президента, это не такой индикатор раскола. Психопатов везде хватает. Индикатор раскола — это массовые недовольства, митинги и так далее. В США раскол существует, но дело не в покушениях. На Джо Байдена не покушались, но раскол при этом существовал. Сейчас просто команда Трампа хочет, чтобы он в СМИ выглядел как мученик государства», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома произошел в отеле «Washington Hilton», где в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана.
