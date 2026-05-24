Очередное покушение на Трампа? У Белого дома произошла стрельба

СТРЕЛЬБА У БЕЛОГО ДОМА

Ночью 24 мая издание «NewsNation» сообщило, что возле Белого дома в Вашингтоне прозвучало несколько выстрелов. По данным источника, речь идет о «множестве выстрелов» снаружи у администрации США.

NBC передавал, что при стрельбе были ранены два человека, в том числе сам подозреваемый стрелок. Сообщалось, что ЧП случилось вечером 23 мая примерно в 18:00 по местному времени (24 мая в 01:00 по Москве).

Позже стало известно, что стрельба произошла у поста Секретной службы. Стрелявшим оказался 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд, передает «Fox News». Офицеры ранили его ответным огнем, в результате чего нападавший скончался по дороге в больницу. Кроме того, при стрельбе также пострадал прохожий.