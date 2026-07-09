Актер Добронравов признался, что из-за съемок стал реже видеться с детьми

Сыновья актёра Виктор и Иван активно снимаются в различных проектах. Поэтому, по словам Добронравова-старшего, собираться всей семьей, например, на Новый год или в дни рождения, они стали реже, чем раньше.

«В силу занятости детей, конечно. Они сейчас довольно много снимаются», — заключил артист.

Ранее Фёдор Добронравов заявил «Радиоточке НСН», что рад проводить время со своими внучками, однако в силу возраста стал уставать от активных игр с детьми.

