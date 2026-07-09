Актер Добронравов признался, что из-за съемок стал реже видеться с детьми

Народный артист РФ Фёдор Добронравов в беседе с «Газетой.Ru» признался, что по праздникам любит встречаться с детьми, однако сейчас это не всегда удаётся.

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Сыновья актёра Виктор и Иван активно снимаются в различных проектах. Поэтому, по словам Добронравова-старшего, собираться всей семьей, например, на Новый год или в дни рождения, они стали реже, чем раньше.

«В силу занятости детей, конечно. Они сейчас довольно много снимаются», — заключил артист.

Ранее Фёдор Добронравов заявил «Радиоточке НСН», что рад проводить время со своими внучками, однако в силу возраста стал уставать от активных игр с детьми.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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