СМИ: Стрелявший в Вашингтоне написал обращение, указав целями чиновников США
Стрелок из Вашингтона написал обращение и указал в нем целями американских чиновников, сообщает Fox News.
В соцсетях 31-летнего Коула Томаса Аллена содержится много риторики против президента США Дональда Трампа и христианства. Он также участвовал в акции протеста под лозунгом No Kings против политики американского лидера. Секретная служба США допросили сестру Аллена в их семейном доме в Роквилле. Она заявила, что брат часто делал радикальные заявления и говорил о том, что хочет «что-то сделать», чтобы исправить мир.
Он купил оружие и хранил его в доме своих родителей без их ведома. Мужчина регулярно тренировался на стрельбищах.
Злоумышленник пришёл на мероприятие с дробовиком и попытался прорваться через охрану. Нападавшего задержали на месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
