Христиане и Украина: В чем причина третьего покушения на Трампа
31-летний учитель хотел изменить мир, ругался из-за политики Вашингтона в отношении Киева и не желал терпеть, чтобы Трамп «был прощен» за преступления.
Самым резонансным политическим событием выходных стала стрельба на ужине с участием президента США Дональда Трампа. СМИ выяснили, что учитель с дробовиком занимался разработкой компьютерных игр и был недоволен отказом Вашингтона от помощи Украине. Сам Трамп утверждает, что мужчина ненавидел христиан.
За последние два года это уже третий кровавый инцидент с участием Дональда Трампа. В июле 2024 года в него стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании. Будущего президента США тогда спасло чудо, пуля пролетела в миллиметрах о головы политика, задев его ухо. 20-летний Томас Мэттью Крукс убил тогда одного участника митинга и ранил еще несколько человек, а фото с окровавленным ухом Трампа обошло все мировые СМИ. В сентябре 2024 года во Флориде произошло второе покушение на Трампа, когда во время игры политика в гольф силовики обнаружили прячущегося с винтовкой в кустах 58-летнего Райана Уэсли Раута.
На этот раз стрельба произошла в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ужин с участием президента США. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен успел ранить одного сотрудника спецслужб, после чего был задержан. По данным Трампа, стрелявший «ненавидел христиан».
«Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это точно. Он ненавидит христиан, и, кажется, его сестра или брат даже жаловались на это. Они даже жаловались в правоохранительные органы. Так что он был очень проблемным человеком (…). В его сердце долгое время жила сильная ненависть», — сказал глава Белого дома.
Трамп также объяснил, в чем была причина задержки с его эвакуацией во время стрельбы.
«Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит (…) Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть», - рассказал он.
По данными Fox News, незадолго до инцидента Аллен разослал членам своей семьи некий «манифест» с критикой Трампа и христианства. По словам его сестры, брат часто делал радикальные заявления и признавался, что хочет «что-то сделать», чтобы исправить мир.
Он также заявил, что не готов терпеть, чтобы Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому и задумал напасть на членов администрации Белого дома.
При этом New York Post изучила соцсети Алена, отметив, что он критиковал американские власти за нежелание помогать Украине.
«Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», - отмечает издание.
По его данным, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору средств ВСУ, а в апреле «грубо раскритиковал» вице-президента США Джея Ди Вэнса.
На данный момент известно, что 31-летний учитель и разработчик игр Коул Аллен пытался прорваться с дробовиком в зал отеля Washington Hilton, где проходил ужин с Трампом, он открыл огонь в холле и ранил агента Секретной службы. После начал стрельбы Трамп с женой спрятались под столом на сцене, а затем были срочно эвакуированы. В числе эвакуированных также оказались Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший с супругой.
Аллен в 2025 году получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете. Он работал репетитором и даже признавался «учителем месяца». Кроме того, в качестве независимого разработчика он занимался разработкой компьютерных «шутеров». По словам сестры Аллена, ее брат купил оружие и хранил его в доме родителей в тайне от них, а также регулярно тренировался на стрельбищах.
Интересно, что в 1981 году неподалеку от этого же отеля Washington Hilton было совершено покушение на президента США Рональда Рейгана, который был серьезно ранен.
