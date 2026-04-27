На этот раз стрельба произошла в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил ужин с участием президента США. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен успел ранить одного сотрудника спецслужб, после чего был задержан. По данным Трампа, стрелявший «ненавидел христиан».

«Когда читаешь его манифест, понимаешь, что он ненавидит христиан, это точно. Он ненавидит христиан, и, кажется, его сестра или брат даже жаловались на это. Они даже жаловались в правоохранительные органы. Так что он был очень проблемным человеком (…). В его сердце долгое время жила сильная ненависть», — сказал глава Белого дома.

Трамп также объяснил, в чем была причина задержки с его эвакуацией во время стрельбы.

«Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит (…) Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть», - рассказал он.

По данными Fox News, незадолго до инцидента Аллен разослал членам своей семьи некий «манифест» с критикой Трампа и христианства. По словам его сестры, брат часто делал радикальные заявления и признавался, что хочет «что-то сделать», чтобы исправить мир.

Он также заявил, что не готов терпеть, чтобы Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому и задумал напасть на членов администрации Белого дома.

При этом New York Post изучила соцсети Алена, отметив, что он критиковал американские власти за нежелание помогать Украине.

«Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, кажется, накалились, когда поддержка Украины со стороны США сократилась», - отмечает издание.

По его данным, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору средств ВСУ, а в апреле «грубо раскритиковал» вице-президента США Джея Ди Вэнса.