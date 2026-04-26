Стало известно о стрелке, открывшем огонь на приеме с участием Трампа
Стрелявшего на приеме с участием президента США зовут Коул Томас Аллен, сообщает Telegram-канал Mash.
Открывшему огонь - 31 год. Он из Калифорнии. Злоумышленник пришёл на мероприятие с дробовиком и попытался прорваться через охрану. Молодой человек выстрелил в сотрудника спецслужб — тот не пострадал. Нападавшего задержали на месте.
Секретная служба заявила: президент и первая леди в безопасности. Очевидцы говорят, что на входе не было тщательного досмотра.
Стрелок начал стрелять в фойе, его скрутили. Полиция оцепила здание и отогнала людей от входа. Секретная служба вывела из зала американского лидера, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главу Минфина Скотта Бессента.
