Иран заявил об ударе США по территории АЭС «Бушер»

Удар американским снарядом был нанесён по территории АЭС «Бушер». Об этом со ссылкой на заместителя губернатора провинции Бушер Эхсана Джаханяна сообщает официальное информационное агентство Ирана IRNA.

КСИР сообщил о нанесении 85 ударов по военным объектам США

По словам чиновника, под удары попала территория вокруг атомной электростанции, военная база Чогадак и рыболовецкий причал. Информации о пострадавших пока нет.

«Ведутся операции по изучению масштабов аварии, оценке ущерба и обеспечению безопасности целевых районов», — сказал Джаханян.

Агентство Mehr, в свою очередь, сообщило об атаке на рыболовный пирс в округе Асалуйе, в результате которой загорелись местные рыболовные суда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану, в случае отказа от сделки, грозит уничтожение инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Резниченко
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