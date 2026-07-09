Иран заявил об ударе США по территории АЭС «Бушер»

По словам чиновника, под удары попала территория вокруг атомной электростанции, военная база Чогадак и рыболовецкий причал. Информации о пострадавших пока нет.

«Ведутся операции по изучению масштабов аварии, оценке ущерба и обеспечению безопасности целевых районов», — сказал Джаханян.

Агентство Mehr, в свою очередь, сообщило об атаке на рыболовный пирс в округе Асалуйе, в результате которой загорелись местные рыболовные суда.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану, в случае отказа от сделки, грозит уничтожение инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

