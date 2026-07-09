«Платят и по 5 млн»: Сафонова призвали не рассчитывать на смягчение по алиментам
Анна Фролова раскрыла НСН, что у вратаря «ПСЖ» был шанс договориться с экс-супругой и снизить сумму алиментов, однако он не смог.
Никто не будет менять правила начисления алиментов ради недовольного футболиста Матвея Сафонова, так как таких долларовых миллионеров в России можно пересчитать по пальцам. Об этом НСН рассказала семейный юрист Анна Фролова.
Футболист сборной России Матвей Сафонов пожаловался в Конституционный суд из-за алиментов. Вратарь «ПСЖ» считает, что отсутствие верхних пределов выплат создает риск злоупотреблений и необоснованного обогащения. Месячная зарплата Сафонова в «ПСЖ» в пересчете на рубли – 21,7 миллиона рублей. Закон обязывает платить алименты в размере 25% от дохода. Фролова заявила, что закон будет на стороне матери ребенка.
«В первую очередь прав закон. То, что этот гражданин пожаловался, с высокой долей вероятности сыграет в плюс для десятков тысяч людей, которые стараются также оспорить сумму алиментов. Да, сегодня младенцу действительно не нужны такие деньги, однако в таких ситуациях обычно открывают накопительные счета, вклады, и деньги впоследствии идут на образование ребенка, на медицинские услуги. Распоряжаться такими деньгами мать должна исключительно в интересах детей», - рассказала она.
В связи с этим собеседница НСН объяснила, что в большинстве случаев 25% от официального заработка отца-алиментщика – это 10 тысяч рублей, так что никто не будет снижать процент требуемой по закону выплаты.
«У родителей всегда есть возможность договориться и у нотариуса снизить сумму алиментов. Но если они не смогли, то закон довольно жесток. В большинстве случаев, когда граждане обращаются в суды о взыскании 1/4 от их дохода, речь идет о 10 тысячах рублей – это даже не прожиточный минимум. В нашей стране не так много долларовых миллионеров, поэтому закон един для всех. Из-за этих исключительных случаев никто не будет его менять. Я знаю случай, когда владелец завода из Ярославля платил алименты в размере 5,5 миллионов рублей в месяц», - подытожила она.
Ранее актриса Мария Миронова подала иск в суд о взыскании алиментов с бывшего супруга Андрея Сороки, который добивается возможности проводить больше времени с общим сыном пары, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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