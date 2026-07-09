Никто не будет менять правила начисления алиментов ради недовольного футболиста Матвея Сафонова, так как таких долларовых миллионеров в России можно пересчитать по пальцам. Об этом НСН рассказала семейный юрист Анна Фролова.

Футболист сборной России Матвей Сафонов пожаловался в Конституционный суд из-за алиментов. Вратарь «ПСЖ» считает, что отсутствие верхних пределов выплат создает риск злоупотреблений и необоснованного обогащения. Месячная зарплата Сафонова в «ПСЖ» в пересчете на рубли – 21,7 миллиона рублей. Закон обязывает платить алименты в размере 25% от дохода. Фролова заявила, что закон будет на стороне матери ребенка.

«В первую очередь прав закон. То, что этот гражданин пожаловался, с высокой долей вероятности сыграет в плюс для десятков тысяч людей, которые стараются также оспорить сумму алиментов. Да, сегодня младенцу действительно не нужны такие деньги, однако в таких ситуациях обычно открывают накопительные счета, вклады, и деньги впоследствии идут на образование ребенка, на медицинские услуги. Распоряжаться такими деньгами мать должна исключительно в интересах детей», - рассказала она.